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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. مناطق جديدة تعلن تعليق الدراسة بسبب الطقس السيئ

السعودية
السعودية

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة بـ المملكة العربية السعودية، تعليق الدراسة الحضورية غداً الاثنين في مدارس المدينة المنورة، ووادي الفرع، والحناكية، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات السعودية، تعليق الدراسة في محافظة جدة، وسط تحذيرات  المركز الوطني للأرصاد في السعودية من هطول أمطار متوسطة في مجملها قد تصل إلى غزيرة على مناطق مختلفة من المملكة حتى يوم الأربعاء المقبل.

وقالت إدارة التعليم بمحافظة جدة في بيان لها: "سيتم تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الاثنين بمدارس جدة ورابغ وخليص. وسيكون الدوام لليوم الدراسي غداً عن بُعد عبر " منصة مدرستي " لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم".

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من جانب آخر، قالت إدارة تعليم مكة عبر تويتر، إنه “وفقا لاستمرارية الحالة الجوية غير المستقرة وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبأة بفرص هطول الأمطار؛ فقد تقرر تعليق الدراسة يوم غد الاثنين وستكون الدراسة عبر "منصة مدرستي "للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم”.

وحذر المركز الوطني للأرصاد في السعودية، اليوم الأحد، من هطول أمطار متوسطة في مجملها قد تصل إلى غزيرة على منطقة الرياض “الرياض العاصمة - الخرج-المزاحمية-القويعية - المجمعة - الزلفي -الغاط -شقراء -رماح- الدوادمي- عفيف-الأفلاج- وادي الدواسر- ليلى” ابتداءً من اليوم حتى يوم الأربعاء المقبل.

المملكة العربية السعودية السعودية المدينة المنورة مكة جدة السلطات السعودية الطقس السيئ

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