احتفالية جميلة جدا.. خالد الغندور يسخر من طلب الأهلي

سخر الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، من طلب النادي الأهلي، بشأن نقل مبارياته على ستاد القاهرة، بناء على طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة هامة اليوم الإثنين، أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة رقم 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ستاد القاهرة الدولي.

وكانت نجحت الجهود التي بذلها مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وبعد التواصل مع كافة الجهات المعنية، في الموافقة على نقل مباراة الأهلي وبيراميدز لتقام بإستاد القاهرة بدلًا من ملعب الأهلي WE السلام.

ونشر خالد الغندور فيديو خاص باحتفالية النادي الأهلي بستاد السلام الخاص باستضافة مباريات الفريق معلقا: احتفالية جميلة جدا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 24 نقطة بينما يحتل بيراميدز بقيادة مدربه اليوناني تاكيس جونياس المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

ويتطلع الأهلي لاستعادة الانتصارات ومصالحة جماهيره بعد أن تعادل في آخر مباراتين أمام سموحة وسيراميكا كليوباترا.