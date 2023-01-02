الذهب في النازل ومفاجأة في سعر الدولاراليوم.. نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، فضلا عن حالة الطقس نستعرضها فيما يلي:

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأحد بقوة في ثاني أيام شهر يناير من العام الجديد 2023 ؛ وهبط سعر عيار 21 إلى...

تعتبر أسعار الحديد والأسمنت اليوم، محل اهتمام الكثير من الراغبين في البناء، إذ يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء، اليوم الاثنين الموافق 2 يناير 2023،....

ارتفعت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” اليوم الاثنين، سجلت البيضاء بين 44 و 46 جنيهًا في المزرعة ، فيما تراوح سعر كرتونة البيض في الأسواق بين 90 و 95 جنيها في بعض المناطق.

قد يتعرض الكثير إلى مواقف طارئة لسبب ما ، ولا يعلم أرقام الطوارئ وأبرزها أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات،...

يتطلع الملايين من المصريين يوميًا للتعرف على مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، إذ يهتم الكثير بها، ويقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف عليها بحسب كل مدينة ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه...

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة طقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات المختلفة.