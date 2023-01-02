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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الذهب في النازل ومفاجأة في سعر الدولاراليوم.. نشرة خدمات صدى البلد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، فضلا عن حالة الطقس نستعرضها فيما يلي:

رجع 1100 جنيه تاني|تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأحد بقوة في ثاني أيام شهر يناير من العام الجديد 2023 ؛ وهبط سعر عيار 21 إلى...

تراجع 5 آلاف جنيه.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الحديد والأسمنت

تعتبر أسعار الحديد والأسمنت اليوم، محل اهتمام الكثير من الراغبين في البناء، إذ يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء، اليوم الاثنين الموافق 2 يناير 2023،....

الفراخ بـ50 والبيض تخطى 90 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

ارتفعت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” اليوم الاثنين، سجلت البيضاء بين 44 و 46 جنيهًا في المزرعة ، فيما تراوح سعر كرتونة البيض في الأسواق بين 90 و 95 جنيها في بعض المناطق.

أرقام الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

قد يتعرض الكثير إلى مواقف طارئة لسبب ما ، ولا يعلم أرقام الطوارئ وأبرزها أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات،...

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

يتطلع الملايين من المصريين يوميًا للتعرف على مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، إذ يهتم الكثير بها، ويقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف عليها بحسب كل مدينة ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه...

أمطار رعدية غزيرة والصغرى تصل 3 درجات.. ماذا يحدث في طقس اليوم؟

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة طقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات المختلفة.

اسعار الدواجن الذهب والدولار الحديد والأسمنت مواقيت الصلاة الطقس نشرة خدمات صدى البلد

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