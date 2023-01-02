تكثيف الحملات المكبرة للرقابة علي الأسواق والمحلات بأحياء الإسكندرية

طالب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بضرورة التأكد من ضبط الأسعار وتوافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وضمان وصول السلع بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب الاسعار.

وفي هذا السياق، شن حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبره للتفتيش على المنشأت التجارية والأسواق إستهدفت شارع القاهرة وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٣ محضر متنوع وتحرير ٧ إنذارات وفرض غرامات فورية بنحو ١١ ألف جنيه.

ونفذ حي شرق برئاسة الدكتورة رباب مـدني حملة مكبرة للتفتيش على الصيدليات والمحلات والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار، حيث توجهت الحملة إلى السوق التجاري الرئيسي بشارع مسجد حاتم بمنطقة سموحة وأسفرت الحملة عن تحرير ٣٧ محضر متنوع وإعدام ٥٠ ك مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير ٧ إنذارات وفرض غرامات فورية بنحو ٨ آلاف جنيه.

وقام حى الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلي بحملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية إستهدفت الحملة سوق السنوسي، وشارع عبد المنعم والسبع بنات، وميدان التحرير وعرابى وسانت كاترين وأسفرت الحملة عن إعدام ١٦ ك مواد غذائية غير قابلة للاستهلاك ، وتحرير ١٨ محضر متنوع، وتحرير ١٠ إنذارات.

وشهد حى المنتزة ثان برئاسة الأستاذة هدي ابو كليلة حملة مكثفة للتصدي لظاهرة التلاعب بالاسعار ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين توجهت الحملة الي شوارع سيدي كمال ، البستان ، الجيش،

16 طوسون وأسفرت الحملة عن تحرير ١٥ محضر متنوع.

وواصل حى وسط برئاسة الأستاذة عزة سعد حملات التفتيش علي المنشآت والصيدليات للتأكد من ضبط الاسعار شملت شوارع: ميدان الشهداء ومتفرعاته ،ابن الخطاب، محرم بك وأسفرت الحملة عن تحرير ٣٤ محضر متنوع و ١٧ انذار، وفرض غرامات فورية تقدر ب ٢٤ ألف جنيه وضبط ٤٠ عبوة أدوية مهربة.

وكثف حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حمله مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والمطاعم والصيدليات بنطاق حي غرب والتي إستهدفت شوارع الأمير لؤلؤ، مساكن عثمان ، السوق التجاري، المتراس، وأسفرت الحملة عن إعدام ١٥ عبوة إندومي منتهية الصلاحية وتحرير ٣٣ محضر متنوع وتحرير ٨ إنذارات قوي عاملة.

وقام حى العجمى برئاسة السيد موسى بحملة مكبرة للتفتيش على الأسواق لمراقبة الأسعار بالمحلات التجارية إستهدفت الحملة شارع البيطاش وعين شمس والهانوفيل الرئيسي وشارع الجمعية وطريق إسكندرية مطروح وأسفرت الحملة عن تحرير ٣٣ محضر متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب ٧ آلاف جنيه.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأستمرار حملات الرقابة علي الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار والتصدي لأي ممارسات استغلال المواطنين والتعامل بمنتهي الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق او إخفاء السلع مؤكدا علي طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم الإعلان عنها.