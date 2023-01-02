عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

2 كفاية.. إنجازات وزارة التضامن في الحد من الزيادة السكانية

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

حققت وزارة التضامن الاجتماعي خلال 2022 عدة إنجازات، وأطلقت العديد من المبادرات خاصة المتعلقة بالحد من الزيادة السكانية.

وزارة التضامن

وفيما يلي نرصد أبرز الإنجازات التي قامت بها وزارة التضامن خلال العام المنتهي:

  • مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافـل "2 كفاية".
  • أكـثـر مـن 52 ألـف سـيدة حصلن عـلى خدمـات تنظيـم الأسرة داخل القوافـل الطبية المتنقلة فى ٤ محافظات "بنى سويــف - المنيا - أسيوط - سوهـاج".
  • تنفيـذ 9 مليون زيارة توعية أسرية بموضوعات تنظيم الأسرة منذ بدء المشروع بالشراكـة مـع 108 جمعية أهلية في حمات
  • التوعيـة وتقديم خدمات الصحة الإنجابية
  • 20 مليـون مشاهد للحملات الإعلانية "تقسمها على خمسة ولا علـى اتنين
  • تنفيذ 4375 ندوة توعية بالصحة الانجابية حضرها ٤٤٩ ألف سيدة ورجل
  • 235 ألـف سيدة استخدمت وسائـل تنظيم الأسرة بنسبـة %78 من عدد المترددات
  • إنشاء وتطويـر 65 عيـادة "2 كفايـة" في 10 محافظـات الأعلى خصوبة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان
  • 300 ألـف سـيدة مترددة على عيادات 2 كفاية
  • تنفيـذ 40 عـرض مـسرح شـارع بمراكـز وقـرى "حياة كريمـة"واستفــاد منهـا ما يقـرب من 25 ألـف سيدة ورجل
وزارة التضامن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور لـ مدحت شلبي بعد فوز الأهلي على بيراميدز: "أنت صح"

شكوى رسمية| قرار عاجل من بيراميدز ضد عبدالله السعيد قبل لقاء الأهلي

مفاجأة.. قرار بمنع دفن زوج البلوجر مريم جودة

هذا هو الفارق.. تعليق خالد الغندور علي خسارة الزمالك من أسوان

أول قرار من كولر بعد فوز الأهلى علي بيراميدز

ولو بقدم واحدة.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ عبدالله السعيد قبل مباراة الأهلي

خالد الغندور يهاجم الحكم عقب هزيمة الزمالك أمام أسوان

هدايا الرئيس السيسي في العام الجديد.. الإفراج عن مجموعة من السجناء احتياطيا

ترشيحاتنا

لماذا توجد الصهاريج ومضخات السحب في شوارع السعودية؟.. أمانة جدة تجيب

قرار عاجل من التعليم السعودية بسبب الطقس

عمرها عامان.. قاتل طفلته في الجيزة: كنت بأدبها راسها اتكسرت

زيلينسكي: خطط روسية لشن هجمات جديدة بالمسيرات

مصطفى وزيري يكشف تفاصيل استعادة التابوت الأخضر من أمريكا

اقترحه بوتين.. تركيا تعلن بدء العمل في مشروع "محور الغاز"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يقدر بثمن..ما قصة التابوت الأخضر المسروق من أبوصير في مصر؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من الرمان على الريق؟

عايزاه حنين.. 5 صور أثارت الجدل لنادية الجندي بعد مواصفات فتى أحلامها

يهدد خصوبة الرجال.. احذر نقص هذا الفيتامين في الجسم

فيديو

إجازات شهر يناير.. قرار من الحكومة حول مناسبة عيد الميلاد المجيد

تعليق غريب من أسوان.. مفاجأة في هزيمة الزمالك من زهرة الجنوب| شاهد

ارتفاع الشيكولاتة.. تعرف على أسعار الألبان والأجبان بعد الزيادة| شاهد

السبع موجات والقرآن.. فيفي عبده تكشف عادة تفعلها لتحقيق أمنياتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

كريمة أبو العينين

ولنقل وداعًا

إسلام كمال

قراءة خاصة لأخطر حكومة في تاريخ إسرائيل

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

اﻟﻤﺰﻳﺪ