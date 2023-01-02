2 كفاية.. إنجازات وزارة التضامن في الحد من الزيادة السكانية

حققت وزارة التضامن الاجتماعي خلال 2022 عدة إنجازات، وأطلقت العديد من المبادرات خاصة المتعلقة بالحد من الزيادة السكانية.

وزارة التضامن

وفيما يلي نرصد أبرز الإنجازات التي قامت بها وزارة التضامن خلال العام المنتهي: