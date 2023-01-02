2 كفاية.. إنجازات وزارة التضامن في الحد من الزيادة السكانية

حققت وزارة التضامن الاجتماعي خلال 2022 عدة إنجازات، وأطلقت العديد من المبادرات خاصة المتعلقة بالحد من الزيادة السكانية.
وزارة التضامن
وفيما يلي نرصد أبرز الإنجازات التي قامت بها وزارة التضامن خلال العام المنتهي:
- مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافـل "2 كفاية".
- أكـثـر مـن 52 ألـف سـيدة حصلن عـلى خدمـات تنظيـم الأسرة داخل القوافـل الطبية المتنقلة فى ٤ محافظات "بنى سويــف - المنيا - أسيوط - سوهـاج".
- تنفيـذ 9 مليون زيارة توعية أسرية بموضوعات تنظيم الأسرة منذ بدء المشروع بالشراكـة مـع 108 جمعية أهلية في حمات
- التوعيـة وتقديم خدمات الصحة الإنجابية
- 20 مليـون مشاهد للحملات الإعلانية "تقسمها على خمسة ولا علـى اتنين
- تنفيذ 4375 ندوة توعية بالصحة الانجابية حضرها ٤٤٩ ألف سيدة ورجل
- 235 ألـف سيدة استخدمت وسائـل تنظيم الأسرة بنسبـة %78 من عدد المترددات
- إنشاء وتطويـر 65 عيـادة "2 كفايـة" في 10 محافظـات الأعلى خصوبة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان
- 300 ألـف سـيدة مترددة على عيادات 2 كفاية
- تنفيـذ 40 عـرض مـسرح شـارع بمراكـز وقـرى "حياة كريمـة"واستفــاد منهـا ما يقـرب من 25 ألـف سيدة ورجل