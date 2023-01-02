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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

انطلاق حفل افتتاح Impactyn بمشاركة محمد السمان وكبار رجال الأعمال المصريين

صدى البلد

انطلقت فعاليات حفل افتتاح تطبيق Impactyn، في القاهرة، بحضور ومشاركة المهندس محمد السمان المدير التنفيذي لشركة Longeblack وعدد كبير من رجال ورواد الأعمال المصريين والعرب بالإضافة لعدد من المشاهير والفنانين.

يُعد Impactyn التطبيق الإلكتروني الأول من نوعه، حيث تتمحور فكرته حول ربط العلامات التجارية بالجمهور من خلال حملات إعلانية عبر الإنترنت تقدم أرباحاً لكافة المشاركين فيها.

وصرح محمد وحيد، المدير التنفيذي لإمباكتين، بأن الهوية البصرية للتطبيق من تصميم وكالة البراندينج الأشهر في مصر Longeblack، مؤكدا أن التطبيق قد حقق نجاحا كبيرا منذ لحظات إطلاقه الأولى على شبكات الإنترنت، وتشمل خطط توسع إمباكتين إطلاقه في كلاً من المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحلول عام 2023.

من جانبه أوضح محمد السمان المدير التنفيذي لـ Longeblack أن العمل على الهوية البصرية لإمباكتين  كان ابتكارا فريداً، حيث تم العمل على إبرازها إلى أن أصبحت علامة تجارية معروفة لدى أذهان الجمهور.

وفي حديثه أدلف السمان بأن لونج بلاك، وعلى مدار خمس سنوات، دأبت على تسطير قصص نجاح قوية مع أفخم العلامات التجارية في مصر والعالم العربي، والتي يملكها رجال وسيدات أعمال بارزون. فقد وصل عدد عملاء الشركة لما يزيد عن 100 علامة تجارية، يتوزع نطاقها الجغرافي علي 9 دول مثل وكلاء Rolex و Audemars Piguet و Chopard و Versace و Giuseppe Zanotti في مصر.

وبحسب محللين، فإن أبرز صفقات لونج بلاك الأخيرة تمثلت في توقيع صفقة تجارية هامة مع شركة أوراسكوم للتطوير لصالح مدينة مكادي هايتس. إلى أن أصبحت Longe Black، وفي وقت قياسي، واحدة من أبرز وأنجح شركات العلامات التجارية ومستشاري الأعمال في مصر.

يذكر أن محمد السمان المدير التنفيذي للونج بلاك، تخرج من الجامعة الأمريكية في القاهرة، تخصص هندسة البترول، وبعد تخرجه نمى بداخله اهتماما كبيرا تجاه العلامات التجارية وإدارتها، فأمضى 3 سنوات في التعرف على المجال، واكتشف شغفه بإدارة العلامات التجارية الفاخرة وإمكانية تحويل العلامات التجارية المحلية إلى عالمية، حتى تم تأسيس شركة LongeBlack، بالشراكة مع  المهندس المعماري نور نديم.

Impactyn تطبيق Impactyn

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