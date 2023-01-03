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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محاضرة بجامعة العريش عن التغيرات المناخية وتأثيراتها المحتملة على التفاعلات بين الحشرات والنبات

جانب من المحاضرة
جانب من المحاضرة حول التغيرات المناخية وتأثيرها علي النبات

نظم  قسم الإنتاج النباتي  بكلية العلوم الزراعية البيئية جامعة العريش بمحافظة

 شمال سيناء ، محاضرة علمية بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيراتها المحتملة على التفاعلات بين الحشرات والنبات" تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة،  وإشراف الدكتور هاني عبدالله العلاقمي عميد الكلية .

وحاضر في الندوة  العميد الأسبق للكلية الدكتور سيد علي أحمد استاذ الحشرات المتفرغ بالكلية التحول في الاحترار والظروف المناخية والجوية الأخرى إلى تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على الآفات الحشرية ومسببات الأمراض والأعشاب الضارة.

 

الآثار المباشرة وغير المباشرة

 

وأشار المخاضر الي  الآثار المباشرة وغير المباشرة المحتملة على الآفات ، خاصة التغييرات في توزيعها الجغرافي، مثل مدى توسعها أو تراجعها، أو زيادة مخاطر دخول الآفات.

وكذا التغيرات في الفينولوجيا الموسمية، مثل توقيت النشاط الربيعي أو تزامن أحداث دورة حياة الآفات مع النباتات العائلة .

وكذا التأثيرات غير المباشرة تكون من خلال تاثير النبات العائل أو من خلال عمليات التكيف في إدارة المحاصيل نتيجة تغير المناخ.

وقد  شارك في السيمينار  أعضاء هيئة التدريس جميع اقسام الكلية .

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العريش التغيرات المناخية الحشرات النبات

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