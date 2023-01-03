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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مخدرات ومبالغ طائلة.. اعتقال ملكة جمال أفريقيا السابقة يُشعل السوشيال ميديا|التفاصيل كاملة

ملكة جمال أفريقيا
ملكة جمال أفريقيا السابقة

عرضت فضائية “العربية” تقريرًا حول تفاصيل القبض على ملكة جمال أفريقيا السابقة وحيدة قروج، حيث أثار الموضوع ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فما القصة؟

 

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ملكة جمال أفريقيا السابقة


ألقت السلطات الأمنية في الجزائر القبض على ملكة جمال أفريقيا السابقة وحيدة قروج والتي تعتبر واحدة من أهم مؤثرات مواقع التواصل الاجتماعي.

مخدرات ومبالغ طائلة

وبحسب وسائل إعلام جزائرية، تم القبض على وحيدة ليلة رأس السنة، بعد أن تم اقتحام منزلها والعثور على كمية كبيرة من الكوكايين المخدر ومبالغ مالية طائلة، حيث تمت إحالة المتهمة للتحقيق في الواقعة.

ملكة جمال أفريقيا

وحصلت وحيدة قروج، الشابة الجزائرية، على لقب ملكة جمال التراث الأفريقي، وحظيت بـ شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعملت في جمال الموضة والأزياء.

مسابقات الجمال

وشاركت وحيدة في العديد من مسابقات الجمال، منها مسابقة ملكة جمال العرب لـ عام 2018، كما خاضت منافسة قوية للحصول على لقب ملكة جمال الكون عام 2020 ولكن لم تحظَ بها.

 

القبض على ملكة جمال إفريقيا السابقة ملكة جمال إفريقيا السابقة وحيدة قروج

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