توابع هزيمة أسوان.. حقيقة شكوى لاعبي الزمالك ضد فيريرا |تفاصيل

كشف الصقر أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، حقيقة وجود أزمة بين لاعبي الزمالك والبرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:"مصدر بالزمالك: لا مشكلة بين فيريرا ولاعبي الزمالك نهائيًا.. لم يحدث أن اشتكى اللاعبون من قبل للإدارة من المدرب".



الزمالك يسقط أمام أسوان

وكان الزمالك خسر أمام أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت، أمس الإثنين، في الجولة الـ 11 من منافسات الدوري الممتاز.

تقدم أسوان بهدف عكسي عن طريق محمد عبدالغني في مرماه في الدقيقة 4، وأضاف ديلسون الهدف الثاني لأسوان في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر الشوط الأول ، وسجل حسام عبدالمجيد مدافع الزمالك هدف فريقه في الدقيقة 56 من عمر المباراة .

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أسوان إلى 15 نقطة محتلا بها المركز الثامن ، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 24 نقطة في المركز الثاني.