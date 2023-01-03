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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ بني سويف يتابع تفعيل وحدة البنية المعلوماتية وربطها بالمركز الوطني"NSDL"

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

عقد السيد بلال حبش، نائب،  محافظ  بني سويف ، اجتماعًا بشأن المشروع القومي لبناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية متكاملة للحكومة "NSDL " باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة في مجال تصوير الأقمار الصناعية، واستخدام التصوير الجوي لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وإنتاج التقارير المكانية المختلفة كتقارير المتغيرات المكانية، وتقارير متابعة المشروعات القومية، وتقارير التحليلات المكانية.

وأوضح نائب المحافظ خلال الاجتماع أن المشروع يهدف إلى وضع نظام تخطيط قومي متكامل، وتوجيه استثمارات الدولة وجهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية، وحسن استخدام الموارد المتاحة بالدولة، بجانب توحيد المواصفات المستخدمة في إنشاء ونشر البيانات المكانية، حيث أن إقامة قواعد البيانات الضخمة وتوحيدها يتيح لمتخذي القرار الاستفادة منها في اتخاذ قرارات مستنيرة واستهداف أفضل للإنفاق العام.

وخلال الاجتماع ، شدد نائب المحافظ على سرعة توفير البيانات المطلوبة والتفاصيل اللازمة من البيانات الوصفية والمكانية للبدء في تطبيق النموذج الذي أعدته وزارة التخطيط، لتفعيل وحدة البنية المعلوماتية بالمحافظة وربطها مع المركز الوطني للبنية المعلوماتية "NSDL " ، وذلك من خلال توفير مجموعة من البيانات الوصفية للمتغير والتي تشمل "المساحة/حدود المكان/ جهة الولاية / الإحداثيات.." على أن يتم مراجعة تلك البيانات وتدقيقها بالتنسيق مع الضرائب العقارية والجهات ذات الصلة ،لرفعها على المنظومة.

حضر الاجتماع المهندس أشرف كمال رئيس وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام ، ومسؤولي الوحدات المحلية والضرائب العقارية وقطاعات التعليم والصحة والزراعة والإسكان والأوقاف والطرق والأجهزة التنفيذية وشركات المرافق وبعض إدارات الديوان العام.

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