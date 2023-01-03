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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس مدينة قنا يحرر 14 محضرا خلال حملة على الأسواق

حملة مجلس مدينة قنا
حملة مجلس مدينة قنا

أسفرت حملة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، عن تحرير ١٤ محضر متنوع، ما بين بين محاضر نظافة، محاضر شهادة صحية، محاضر عدم إعلان أسعار.

جاء ذلك خلال حملة مرور على الأسواق والمحال التجارية بالمدينة وقرية دندره لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية، تنفيذاً لتوجيهات محافظ قنا ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وبرئاسة شاذلي البرنس، نائب رئيس الوحدة المحلية.

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تفقد اللجنة عدد من المجمعات الاستهلاكية، ومحلات بيع الجملة، وأسواق الخضروات والفاكهة، بمشاركة ممثلين عن" الصحة، تموين بندر، تموين المركز، الطب البيطرى، حماية المستهلك".

وشدد نائب رئيس الوحدة المحلية، على أصحاب المجمعات والبائعين ، بضرورة الإعلان عن أسعار كل سلعة بشكل واضح، وألا تتجاوز أسعار السلع، الأسعار الاسترشادية المقررة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وأكد البرنس، بأنه سوف يتم تحرير محاضر مخالفة، وفرض غرامات لكل من يخالف تلك التعليمات، مع استمرار حملات المرور على الأسواق والمحال التجارية بالمدينة لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية، والتأكد من صحة وسلامة المنتجات.

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