برلمانية: افتتاح أول محطة معالجة ذكية تحقق توجه مصر نحو خفض الانبعاثات

قالت النائبة عفاف زهران عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب أن افتتاح وزارتي البيئة والبترول لأول مرة في مصر والشرق الأوسط محطة معالجة ذكية خطوة في غاية الأهمية وتبرز مدى وعي مؤسسات الدولة بالجانب البيئي المصاحب لملف الطاقة والذي يشهد نموا كبيرا نظرا للاكتشافات العديدة التي تمت في السنوات القليلة الماضية.



وأشارت “زهران” في بيان لها إلى أن المشروع يعتبر استجابة لما طالب به مجلس النواب وخاصة أعضاء لجنة الطاقة والبيئة والتي تمحورت حول مطالبة وزارة البترول بالاهتمام بالجانب البيئي للمشروعات البترولية وذلك لما لها من آثار سلبية على البيئة بطبيعة الحال ولذا لا يجب التوقف عند هذا الحد، وإنما لابد من إنشاء مثل هذه المحطات الذكية على انتشار آبار البترول المكتشفة، خاصة في خليج السويس الذي يعتبر من أهم المناطق الزاخرة بآبار البترول.



وأوضحت أن هذه الخطوة تحقق توجه الدولة المصرية الجاد نحو خفض الانبعاثات وتحقيق بيئة أفضل في إطار الاستراتيجية الوطنية للمناخ، والأهداف التي تلتزم بها مصر في إطار رئاستها لقمة المناخ لهذا العام .