شبانة: الأهلي يفاضل بين جناحين تحت السن.. تفاصيل



أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي حسم صفقة اللاعب الغاني عزيز يعقوبو، لاعب فريق ريو آفي البرتغالي، مشيرًا إلى أنه سبق وأكد بأن اللاعب المحترف القادم للمارد الأحمر قادم من أوروبا.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "عزيز كان مرشحًا للعب في منتخب غانا خلال كأس العالم الماضية والجماهير الغانية كانت غاضبة بسبب استبعاده، وهو لاعب قوي وسريع، وسيصل القاهرة خلال ساعات للانضمام للأهلي رسميا".

وأضاف: "الأهلي وقع مع يعقوبو بصفة مبدئية، وسيتم تفعيل العقود بعد اجتياز الكشف الطبي، وقد يظهر في المدرجات أمام انبي، وبعدها سيكون جاهزا لمواجهة المصري البورسعيدي في الدوري".

وتابع: "الأهلي يخطط لضم صفقة اجنبية جديدة بعد التعاقد مع كريستو ويعقوبو".

وواصل: "الأهلي يفاضل بين ثنائي اجنبي مواليد 2003، أحدهم لاعب برازيلي والآخر إفريقي، وسيتم غلق ملف اللاعبين الاجانب مع الرباعي الموجود في الفريق الاول بيرسي تاو ومعلول وديانج وبرونو سافيو ومعهم يعقوبو المنضم فوق السن".

وزاد:" الأهلي حسم صفقة خالد عبدالفتاح، لاعب سموحة بشكل نهائي".

وحول صفقة مروان عطية، قال: "اللاعب أبلغ إدارة نادي الاتحاد السكندري برغبته في اللعب للنادي الأهلي، والأمور الآن لدى محمد مصيلحي رئيس النادي".

وأتم: "الأهلي بدأ يتحرك على هذا الأساس بعد موافقة اللاعب، مروان لاعب جيد في خط الوسط، وسيدعم الأحمر في دوري الأبطال، وسيخلق حالة من المنافسة مع السولية وديانج وحمدي فتحي".