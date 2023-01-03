عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: الأهلي يفاضل بين جناحين تحت السن.. تفاصيل

الاهلي
الاهلي


أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي حسم صفقة اللاعب الغاني عزيز يعقوبو، لاعب فريق ريو آفي البرتغالي، مشيرًا إلى أنه سبق وأكد بأن اللاعب المحترف القادم للمارد الأحمر قادم من أوروبا.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "عزيز كان مرشحًا للعب في منتخب غانا خلال كأس العالم الماضية والجماهير الغانية كانت غاضبة بسبب استبعاده، وهو لاعب قوي وسريع، وسيصل القاهرة خلال ساعات للانضمام للأهلي رسميا".

وأضاف: "الأهلي وقع مع يعقوبو بصفة مبدئية، وسيتم تفعيل العقود بعد اجتياز الكشف الطبي، وقد يظهر في المدرجات أمام انبي، وبعدها سيكون جاهزا لمواجهة المصري البورسعيدي في الدوري".

وتابع: "الأهلي يخطط لضم صفقة اجنبية جديدة بعد التعاقد مع كريستو ويعقوبو".

وواصل: "الأهلي يفاضل بين ثنائي اجنبي مواليد 2003، أحدهم لاعب برازيلي والآخر إفريقي، وسيتم غلق ملف اللاعبين الاجانب مع الرباعي الموجود في الفريق الاول بيرسي تاو ومعلول وديانج وبرونو سافيو ومعهم يعقوبو المنضم فوق السن".

وزاد:" الأهلي حسم صفقة خالد عبدالفتاح، لاعب سموحة بشكل نهائي".

وحول صفقة مروان عطية، قال: "اللاعب أبلغ إدارة نادي الاتحاد السكندري برغبته في اللعب للنادي الأهلي، والأمور الآن لدى محمد مصيلحي رئيس النادي".

وأتم: "الأهلي بدأ يتحرك على هذا الأساس بعد موافقة اللاعب، مروان لاعب جيد في خط الوسط، وسيدعم الأحمر في دوري الأبطال، وسيخلق حالة من المنافسة مع السولية وديانج وحمدي فتحي".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يخسر 260 جنيها.. انهيار سعر الذهب اليوم فى مصر

بعد التحقيق مع شيرين وحسام حبيب.. رد فعل غير متوقع من ابنتها

فادي مش سمير.. سر اختيار حسن الرداد اسم مولوده الأول

هاجموا والدها وتنمروا عليها.. ما قصة إبنة عمرو السولية ؟

تخلصوا منه فورا.. الدولار ينهار أمام الجنيه بالسوق السوداء ويصل لهذا السعر

أخيرًا لبست العباية.. مفاجأة الظهور الأول لجورجينا صديقة رونالدو في السعودية

حسن الرداد وإيمي سمير غانم يستقبلان مولودهما الأول

بعد القبض عليها.. بلوجر شهيرة تواجه عقوبة الإعدام

ترشيحاتنا

خطوة استفزازية.. الجزائر تدين اقتحام مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى

بعد زواجه.. حسين الجسمي: مباركة الرئيس السيسي لي هي الأغلى..فيديو

لتضاهي مثيلاتها في العالم.. موعد بدء تطوير حديقة الحيوان بالجيزة

فرج عامر يكشف تفاصيل صفقة انتقال خالد عبد الفتاح لـ الأهلي

بجانب «أحمد فتوح»| بركات يكشف عن أفضل ظهير في الدوري المصري

نجم الاتحاد يختار الأحمر.. شبانة يعلن بالأسماء صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تهملها.. علامات ترسلها قدميك عن حالتك الصحية

خد بالك.. أدوات في منزلك تنقل عدوى جدري القرود

لبست العباية.. صور لا تنسى جمعت جورجينا ورونالدو

بسعر خرافى .. عباية جورجينا تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

العليا لمكافحة كورونا تكشف حقيقة عودة المتحور الجديد.. شاهد

زيادة جديدة في الأجور.. مفاجآت سارة للمواطنين بعد شهر رمضان

القبض على شيرين وحسام حبيب في لبنان والتحقيق معهما | اعرف السبب

انهيار الدولار بالسوق السوداء.. ماذا يحدث في الأسعار؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

اﻟﻤﺰﻳﺪ