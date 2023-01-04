في ليلتي عرض.. حتشبسوت على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية اليوم

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء الموافق ٤ يناير والخميس الموافق ٥ يناير العرض الفني "حتشبسوت" إنتاج فرقة فرسان الشرق للتراث، والذي تدور أحداثه حول "حتشبسوت" أبرز الملكات اللاتي حكمن مصر، وأقواهن نفوذًا، فقد كان حكمها نقطة بارزة ليس في تاريخ الأسرة الثامنة عشرة فحسب، بل وفي تاريخ مصر القديم كله، وكيف استطاعت أن تواجه الثقافة التي رفضت أن يكون الحاكم أنثى، وبرغم ذلك استطاعت أن تحكم مصر وحققت كل إنجازاتها التي ما زالت خالدة حتى الآن.

يشارك في بطولة العمل أبطال فرقة فرسان الشرق منهم: ياسمين سمير، وفاطمه الشبراوي، ومحمد هلال، وإبراهيم خالد، وأشرف كوداك، وحبيبة إبراهيم، وندي سيد، ومحمد سالم، وهاني حسن، تصميم الديكور والملابس أنيس إسماعيل، وتنفيذ ملابس م. هاله محمود، وتنفيذ الديكور م. أحمد زايد، والإعداد الموسيقي أحمد الناصر، دعاية مصطفي عوض، واضاءة رضا إبراهيم، وأداء صوتي رجوى حامد، ومحمد المتولي، ونادين عطار، والعرض من تأليف الشاعر والكاتب المسرحي محمد زناتي، وإخراج كريمة بدير.

"حتشبسوت" هو العمل الثالث الذي يجمع بين الشاعر والكاتب المسرحي محمد زناتي، والمخرجة كريم بدير، بعد أن حققا سويا نجاحا بعرضيهما السابقين: "إيزيس" و"عنترة" وحصلا معا على العديد من الجوائز.

تأسست فرقة فرسان الشرق للتراث عام ٢٠٠٩، على يد المصمم والمخرج وليد عوني، بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة شعبية ودرامية وتاريخية، ثم انضمت إلى فرق دار الأوبرا المصرية، وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم "الشارع الأعظم"، وتوالت بعدها العروض التي لاقت استحسان الجمهور.