أوقاف الإسكندرية: لا نألو جهدا لنشر الوعي والفكر الوسطي المستنير

استضاف مسجد فيصل التابع لإدارة أوقاف المنتزه فاعليات اليوم الرابع من الأسبوع الثقافي التي تنظمه مديرية الأوقاف بالإسكندرية، برئاسة الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل الوزارة، وبرعاية كريمة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

جاء ذلك بحضور كلاً من الدكتور منير حمدين أستاذ اللغويات بكلية اللغة العربية بايتاي البارود بجامعة الأزهر، والشيخ محمد شعبان النمر قارئاً ومبتهلاً، والشيخ حاتم عبدالسلام الحلاج إمام وخطيب المسجد مقدماً.

وأكد الشيخ سلامة أن الأوقاف لا تألوا جهدا لنشر الوعي و الفكر الوسطي المستنير من خلال هذه الأنشطة بالمساجد لتكون مصدر إشعاع وتنوير وتثقيف وحماية للنشئ والشباب من اي فكر منحرف يبعد الناس عن صحيح الدين ووسطيته.

ووجه الشكر والتقدير لمعالي وزير الأوقاف على ما يقدمه من رعاية لهذه الأنشطة الدعوية بالمساجد لحماية المجتمع بمختلف فئاته العمرية فكريا وثقافيا ودينيا بما يحقق الوعي المجتمعي ويغرس روح القيم والمواطنة.