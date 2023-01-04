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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحلى خالة.. دنيا سمير غانم تعلق على وضع شقيقتها إيمي لمولودها الأول

دنيا وإيمي سمير غانم
دنيا وإيمي سمير غانم مع حسن الرداد

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على مبدأ السرية الذي فرضته شقيقتها إيمي سمير غانم على أنباء حملها وولادتها طفلها الأول، أمس، بأحد مستشفيات الشيخ زايد. 

ورغم عدم نشر دنيا سمير غانم أو شقيقتها أي أخبار واضحة عن الحدث، إلا أنها أعادت نشر صورة شاركتها إحدى محبيها عبر تطبيق انستجرام كتب عليها:" دودي بقت أحلى خالة". 

أعادت دنيا سمير غانم نشر الصورة وعلقت عليها قائلة:" شكرا جدا .. ربنا يحفظهم يارب". 

وكشف الفنان حسن الرداد في تصريحات خاصة لبرنامج et بالعربي أن زوجته إيمي سمير غانم وضعت طفلهما الأول، وهو ولد، ولم يعلم اسمه حتى الآن. 

ابن إيمي سمير غانم 

حرص المستشفى الذي اختارته الفنانة إيمي سمير غانم وحسن الرداد على نشر صور لتجهيزاتها الخاصة لاستقبال الأطفال في فرعها بالشيخ زايد. 

ونشر الحساب الرسمي لمستشفى ولادة نجل إيمي سمير غانم وحسن الرداد، صور الديكورات والتحضيرات الخاصة باستقبال الأطفال، كنوع من الخدمات التي تقدم لزبائنها، عبر فيسبوك.

اسم نجل إيمي سمير غانم 

وأكد حسن الرداد الخبر لبرنامج et بالعربي، ولم يعلن أو زوجته إيمي سمير غانم عن اسم مولودهما الأول ، إلا أن بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، كانوا قد توقعوا أن يكون اسم الطفل سمير على اسم الفنان الراحل سمير غانم.

ولكن حسن الرداد، كان قد حل فى فترة ماضية ضيفا على برنامج صدي الملاعب مع الإعلامي الكبير مصطفي الاغا ، وقال إنه فى حال رزق بطفل سيطلق عليه اسم فادي على اسم شقيقه الراحل ، والذى توفي فى سن صغير .

وأكد الفنان حسن الرداد ، أن معرفة متطلبات أي شخصية والإبحار في تفاصيل خلفيتها، هو مفتاح مضمون للنجاح. 

سمير غانم إيمي سمير غانم دنيا سمير مصطفي الاغا الفنان حسن الرداد

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