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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

الجمهور يفاجئ دنيا سمير غانم بالاحتفال بعيد ميلادها على المسرح .. فيديو

صدى البلد

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها فيديو جديدًا من احتفال جمهورها بعيد ميلادها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت دنيا سمير غانم  وسط جمهورها من المسرح وعلقت قائلة: 

"أنا بشكر كل الناس اللي قالتلي كل سنة وانت طيبة في يوم عيد ميلادي.. و شكرا لأجمل فانز علي المفاجأة الحلوة أوي دي وشكرا لأجمل جمهور في الدنيا.. ده كان حلم من أحلامي إني أحتفل مع الجمهور بعيد ميلادي علي المسرح.. شكرا لكل أهلي و أصحابي اللي عارفين اني كنت متعودة أحتفل مع حبايبي الغاليين الله يرحمهم فكانوا حريصين انهم يكونوا معايا ومايسيبونيش اليوم ده.. وشكرا لـ أسرة مسرحية آنستونا و أمي التانية الجميلة جدا ميرفت أمين و طبعا حبايبي رامي و كايلا.. شكرا جدا.. ربنا يخليكوا ليا .

 

يذكر أنه يصادف يوم 1 من يناير عيد ميلاد الفنانة دنيا سمير غانم، والتي تحرص بشكل دائم على مشاركة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار، عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وتعد دنيا سمير غانم، من الفنانات اللواتي يحرصن على تقديم العديد من الأعمال الفنية بشكل مميز ومختلف ولها جمهور كبير .

 

وتفضل دنيا سمير غانم، ارتداء الملابس الكاجوال الأنيقة، واختيار الماركات العالمية لارتداء أحدث صيحات الموضة .

 

ومن الناحية الجمالية تفضل دنيا سمير غانم، اختيار الألوان البنية والسوداء التي تبرز جمال عيونها، كما تختار أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

 

وتميل دنيا سمير غانم، إلى اختيار ألوان الشعر البنية التي تتناسب مع ملامحها، وتترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.

 

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