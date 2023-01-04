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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو: لا خروج لـ روسيا من الشرق الأوسط

صدى البلد

قال فلاديمير سافرونكوف مبعوث الخارجية الروسية للتسوية في الشرق الأوسط، إن أي محاولات لإخراج روسيا من الشرق الأوسط والتأثير على علاقاتها مع دول المنطقة، محكوم عليها بالفشل.

وأضاف سافرونكوف: "نحن على قناعة بأن أي محاولات لإخراج روسيا من المنطقة، وللتأثير على علاقاتها مع الدول الإقليمية وإبعادها عن عملية حل الأزمة الفلسطينية- الإسرائيلية أو أي أزمة أخرى في الشرق الأوسط، هي أمر بعيد عن الواقع ومحكوم عليها بالفشل".

ووفقا له، قامت واشنطن بإبعاد نفسها عن عمل "الرباعية" (الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة) بشأن تسوية الشرق الأوسط، وبالتالي تريد "خصخصة" الملف العربي- الإسرائيلي بالكامل، إلا أن محاولات "فك عقدة مثل هذا النزاع الصعب بشكل منفرد، تبدو مهمة مستحيلة".

في وقت سابق، أشار مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، إلى أن روسيا تعمل اليوم على تفعيل العلاقات مع إيران ودول الشرق الأوسط وتركيا والعالم العربي والإسلامي بشكل عام، ويشهد على صحة ذلك أن التجارة مع هذه البلدان والمناطق، تتقدم اليوم بثقة على التجارة مع أوروبا.

روسيا الشرق الاوسط موسكو فلسطين واشنطن

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