برلماني: توجيهات الرئيس بالإسراع بخروج البضائع من الموانيء يسهم فى ضبط الأسعار

ثمن النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالإسراع في استكمال خروج كافة البضائع التي وردت إلى الموانئ ، مثنيا أيضا على متابعة الرئيس أيضا لمعدلات الإفراج الحالية والمستقبلية عن البضائع من الموانئ على مستوى الجمهورية وخروجها إلى الأسواق .

وأكد عضو مجلس النواب ، أن توجيهات الرئيس بالإفراج عن كافة البضائع سيحدث انفراجة كبيرة في السوق المصري ، وأيضا لدى المستوردين والتجار ، وسيحدث انتعاشة للأسواق، وسيؤدي إلى نزول الأسعار وضبطها في السوق ، وسيقضي على عمليات الاحتكار التي يمارسها بعض التجار معدومي الضمير خلال الفترة الماضية .

وأوضح النائب أحمد سعد نويصر ، أن هذا القرار من القرارات الهامة التى تمس وبشكل مباشر الشارع المصري ، والإقتصاد المصري الذي تأثر كثيرا خلال الفترة الماضية ، بما يدور فى العالم من أحداث خلال الفترة الراهنة وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية .

كما أشاد النائب أحمد سعد نويصر ،بسرعة إستجابة الحكومة وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة بما يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.