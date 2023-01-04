خبيرة: تعليم الأطفال يجب أن يتم بالمشاركة والألعاب بعيدا عن الأوامر

قالت رانيا ألماريه، خبيرة التنمية البشرية، إن تعليم الأطفال يجب أن يتم بالمشاركة والألعاب بعيدا عن الأوامر، وذلك حتى السابعة من عمر الطفل.

وأضافت "ألماريه"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه من المهم للغاية مشاركة الطفل في تحضير الأشياء والإعداد لها، بل وإعطاؤهم شعور بأنهم هم من يقودون الأمر، تحت إشراف أولياء الأمور.

وأكدت أنه يجب منح الأطفال الفرصة للتفكير والإبداع وإعطاء الحلول وابتكار الأفكار الجيدة، كما يجب تنمية مهاراتهم ومساعدتهم في تنمية موهبتهم إذا كان الطفل يستمتع بموهبة معينة مثل الغناء أو العزف.

وأوضحت أن اتباع هذه الأمور، وترك المساحة للطفل ومشاركته في التفاصيل، يجعل منه شخصا قادرا على مواجهة الحياة، كما أنه سيتمكن من إخراج ما بداخله دون خجل أو كسوف.

وأشارت إلى أن تغير الطباع بين أخ وأخيه، لا يجب أن نعتبره تضادا، بل تكاملا، ويجب على أولياء الأمور أن يستغلوا هذا الأمر في تحقيق الوسطية، فإذا كان لدينا طفل كريم للغاية، وأخوه حريص للغاية، يجب على الأب والأم أن يستغلا هذا في تعليمهما كيف يصلا إلى حالة من الوسطية، يستطيعان من خلالها صرف أموالهما بطريقة سليمة.