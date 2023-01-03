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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دورات تدريبية في التنمية البشرية لطلاب جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان دورة تدريبية في التنمية البشرية تحت عنوان: “تدريب المدربين TOT.. إدارة الموارد البشرية HRM”.

 وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إشراف الأستاذ الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية،  هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية، الأستاذ ياسر محمد مدير وحدة برامج التنميه البشريه.

وتتضمن الدورة التدريبية التي تعقد بعنوان “تدريب المدربين TOT مناقشة مجموعة من المحاور حول مفهوم ومميزات العملية التدريبية، فلسفة التدريب، والفرق بين التدريب والتعليم، ومهارات الاتصال الفعال، وتصميم وإعداد الحقيبة التدريبية، وكيفية إعداد المادة العلمية، أساليب التدريب، مهارات الألعاب التدريبية، فنون العرض واللقاء، وإدارة الجلسات التدريبية، وأساليب التدريب، وانماط الشخصيات، وعلاج الخوف والقلق وعلاج الأفكار الهدامة، والتفكير الإبداعي وتصميم البرامج التدريبية.

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كما تتضمن الدورة التدريبية التي تعقد بعنوان “إدارة الموارد البشرية” تعريف إدارة الموارد البشرية ومفهومها والاتجاهات الحديثة في الإدارة، واستقطاب الكفاءات والتدريب الفعال للموظفين وتحديد الاحتياجات التدريبية ومجالات إدارة التنمية البشرية، وعمليات اختبار الموظفين ومقابلات التعيين الاحترافية، وصفات مدير الموارد البشرية والقيادة الفعالة لإدارة الموارد البشرية، وأساليب التواصل الوظيفي، والتخطيط الاستراتيجي لإدارة الموارد البشرية والوصف الوظيفي، وأساليب التواصل الوظيفي، ومعايير قياس أداء الموظفين ودور تقييم الأداء في تطوير الموارد البشرية إادارة الموارد البشرية فى ظل التحول الرقمي.

تعقد فعاليات الدورة التدريبية في تمام الساعة التاسعة صباحا خلال الفترة من 29/1/2023 حتى 15/3/2023

ستكون ايام التدريب كالأتى:-

  • من 29/1/2023 حتى 9/2/2023
  • (ايام الاحد والثلاثاء والخميس) من كل اسبوع
  • ومن 13/2/2023حتى 15/3/2023
  • ستكون ايام التدريب( الاثنين والاربعاء )من كل اسبوع
  • المجموعه الاولى من الساعه 9:30am حتى الساعه 11.30  المجموعه الثانيه من الساعه 12.00pm حتى الساعه2.30 ويجري الحجز والتسجيل بمقر وحدة برامج التنميه البشريه بالدور الارضى غرفه ٣٠ بمبنى ادارة الجامعه فى تمام الساعه ٩.٣٠ص حتى الساعه٢.٣٠م.
جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان المدن الجامعية التنمية البشرية Jobs Education

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