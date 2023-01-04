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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شباب الإسماعيلي يفوز على الأهلي 3-2 فى عقر داره

شباب الإسماعيلي
شباب الإسماعيلي

فاز فريق الشباب بالنادي الإسماعيلي مواليد 2003 على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت عصر الأربعاء على ملعب الأخير بالقاهرة، ضمن مسابقة دورى الجمهورية، سجل أهداف الدراويش عمرو سعيد وعبد الله حسني وعمر الساعي.

لعب الفريق بتشكيل مكون من محمد عبد الفتاح فى حراسة المرمي ومحمد عبد المنعم وإياد العسقلاني وعبد الله حسني ومحمد حسين فى خط الدفاع ومحمود أوتاكا وامير الورداني وعمر الساعي ومحمد سعادة ”عبد الرحمن كتكوت” فى خط الوسط ومحمد الشوايشي ”محمد خطاري” وعمرو سعيد فى خط الهجوم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 29 نقطة فى المركز التاني بجدول المسابقة المحلية.

ويقود الفريق فنيًا أيمن خليل مديرا فنيا وعلى جمعه مدربا عاما وصلاح الحسن مدربا لحراس المرمي ومحمد نجيب إداريا وإبراهيم أبو المجد أخصائيا للعلاج الطبيعي.

نادي الإسماعيلي الاسماعيلي الأهلى علي جمعة عبد الرحمن النادي الاسماعيلي

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