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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مذكرة تفاهم مشتركة بين جامعتي حلوان ومصر المعلوماتية الأهلية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

وقع اليوم  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والأستاذة الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر المعلوماتية الأهلية مذكرة تفاهم  مشترك بين الجامعتين.

وأوضح  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن البروتوكول يتضمن تطوير التعاون الشامل في المجالات الأكاديمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك، تبادل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، تبادل الخبراء والمختصين في شتى المجالات، وتنظيم البرامج الأكاديمية المشتركة (المرحلة الجامعية الأولى ــ مرحلة الدراسات العليا)، البحوث والرسائل العلمية ومشاريع تطوير التعليم، المشروعات البحثية المشتركة، الخبرة الاستشارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، البرامج والدورات التدريبية (التخطيط– التنفيذ- المشاركة) ، إقامة وتنظيم والمشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش العلمية، المجالات الأخرى التي يقترحها أي من الطرفين.

وخلال توقيع الاتفاقية أكد رئيس جامعة حلوان على حرص الجامعة على إقامة شراكات فاعلة ومثمرة مع الجامعات الرائدة فى إطار رؤية الجامعة لبناء القدرات في كافة المجالات، إعداد الكفاءات القادرة على دعم الجامعة، وتحدث عن جامعة حلوان وتخصصاتها الفريدة وبرامجها المميزة، مشيرًا إلى تفرد الجامعة بعدد من الكليات الوحيدة والأولى في مصر والمنطقة العربية كما تضم كليات فنية ذات طبيعة خاصة، وأكد على أن جامعة حلوان ستكون مسئولة عن دعم جامعة مصر المعلوماتية الأهلية بصورة كاملة على الصعيد العلمي والعملي.

وأشارت  الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر المعلوماتية الأهلية أنها جامعة أهلية غير هادفة للربح، متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبدعم كبير من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تهدف جامعة مصر للمعلوماتية في مهدها لتحقيق أعلى معايير التعليم والتعلم والبحث العلمي من خلال إبرام شراكات تعاون مع جامعات مرموقة ذات ترتيب عالمي عالي، وجامعة مصر للمعلوماتية هي أول جامعة متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقدم للطالب برامج دراسية ذات صلة بالـ ICT وبرامج متقدمة وتركز على العلوم والتقنيات الجديدة والناشئة تلبيةً لاحتياجات سوق العمل.

ورحب  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب بالسادة الضيوف معربًا عن سعادته بهذا التعاون مؤكداً على أهمية تفعيل التعليم التبادلى بين الجامعتين.

وأكدت  الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث على أهمية تفعيل البحث العلمي المشترك والمشاريع المشتركة.

وشهد توقيع البروتوكول عدد من السادة عمداء الكليات وهم  الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة،  الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان،  الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، الدكتور محمد حسنين عميد كلية الهندسة بالمطرية،  الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، الدكتور جمال الخشن استاذ التصميم بكلية الفنون الجميلة، ومن جامعة مصر المعلوماتية  الدكتور أشرف زكي عميد كلية الفنون الرقمية جامعة مصر المعلوماتية، الذين تحدثوا عن سعادتهم بهذا التعاون متحدثين عن برامج كلياتهم الفريدة والمتخصصة.

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