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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع إنشاء محور الخارجة سوهاج

اثناء الجوله
اثناء الجوله

 تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،  أعمال مشروع إنشاء محور الخارجة سوهاج الجاري تنفيذه من نقطة تلاقي الصحراوي الغربي بطول ١٤٢ كم تحت إشراف جهاز التعمير بالمحافظة، يرافقه اللواء هشام عبدالسلام رئيس الجهاز. 

وصرّح المحافظ أن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ مليار ونصف، حيثُ تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى بطول ١١٧ كم بدءًا من مدينة الكوامل باتجاه مدينة الخارجة، وجاري طرح المرحلة الثانية بطول ٢٥ كم من مدخل الخارجة وحتى منطقة النقب. وأكّد المحافظ على أهمية المحور الجديد كشريان تنموي يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة وجذب الاستثمار، وتحقيق أهداف الجذب السكاني من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وربط المحافظة بوادي النيل. منظومة الطرق وربط المحافظة بمحافظات الجوار، تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال مشروع إنشاء محور الخارجة/ سوهاج الجاري تنفيذه من نقطة تلاقي الصحراوي الغربي بطول ١٤٢ كم تحت إشراف جهاز التعمير بالمحافظة، يرافقه اللواء هشام عبدالسلام رئيس الجهاز.

انطلاق دورى المصالح الحكومية لكرة القدم بمركز بلاط في الوادي الجديد

 

وصرّح المحافظ أن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ مليار ونصف، حيثُ تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى بطول ١١٧ كم بدءًا من مدينة الكوامل باتجاه مدينة الخارجة، وجاري طرح المرحلة الثانية بطول ٢٥ كم من مدخل الخارجة وحتى منطقة النقب. وأكّد المحافظ على أهمية المحور الجديد كشريان تنموي يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة وجذب الاستثمار، وتحقيق أهداف الجذب السكاني من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وربط المحافظة بوادي النيل.

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