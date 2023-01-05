عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

زخات شهب العوائيات ..

ظاهرة فلكية بديعة تُرى بالعين المجردة في سماء مصر الآن

شهب
شهب

تشهد سماء مصر الآن، زخات شهب العوائيات وهى تعد من الظواهر الفلكية البديعة والجميلة في المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن زخة شهب العوائيات هي زخة شهابية متوسطة ينتظرها هواة الفلك في جميع أنحاء العالم.

وصرح الدكتور تادرس بأن زخات شهب العوائيات يصل عدد الشهب فيها إلى أكثر من 40 شهابا في الساعة بافتراض ظلمة السماء وصفاء الجو، وهي ناتجة عن مخلفات كويكب قديم يعرف باسم 2003 EH1  تم اكتشافه عام 2003.

شاهد الكوكب الأحمر من منزلك| المريخ يظهر بجوار القمر .. الليلة

على بعد 440 سنة ضوئية.. نجوم الثريا تظهر بجوار القمر الآن

وأوضح أستاذ الفلك، أن زخات شهب العوائيات يطلقون عليها الرباعيات نسبة الى كوكبة (رباعيات موراليس Quadrans Muralis) القديمة التي تم حذفها من قبل الإتحاد الدولي الفلكي عام 1922 وكانت تقع بين كوكبتي العواء والتنين.

تتساقط هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة العواء Bootes) وهو سبب تسميتها ، ولكن يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان أخر بالسماء .

وأشار الدكتور أشرف تادرس، إلى هيمنة القمر شبه الكامل على السماء هذا العام ، سوف يحجب معظم الشهب باستثناء اللامع منها، حيث سيحجب القمر الأحدب معظم الشهب الخافتة.

ونوه أستاذ الفلك إلى أن أفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب عموما يكون من مكان مظلم بعيد تماما عن أضواء المدينة بعد منتصف الليل، بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب.

الكوكب الأحمر يظهر بسماء مصر

وعلي جانب آخر، تشهد سماء مصر ظاهرة فلكية جديدة وهي اقتران القمر مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) في مشهد يترقبه  جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن اقتران القمر وكوكب المريخ (الكوكب الأحمر)  يمكن ملاحظته من بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 3 يناير ودخول الليل حتى حتى غروب المريخ بعد الـ 4:20 تقريبًا من فجر يوم 4 يناير.

ونوّه أستاذ الفلك، أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

شهب العوائيات زخات شهب شهب زخات شهب العوائيات الظواهر الفلكية سماء مصر Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقم خرافي.. تكلفة ولادة إيمي سمير غانم فى مستشفى خاصة بأكتوبر

الصورة سبب الأزمة.. القصة الكاملة للتنمر على كايلا بنت رامي رضوان

لو عملت شهادة الـ25% بمليون جنيه.. هتكسب كام في الشهر والسنة|احسبها معانا

الأهلي يخطف صفقة الزمالك الجماهيرية مقابل محمد محمود

عيار 24 بـ1,914 جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

هل أسلم؟ رونالدو أمام الكعبة يشعل مواقع التواصل.. فما الحقيقة؟ شاهد

دراسة حديثة تحذر من تناول 4 أجزاء في الفراخ

عاجل..كولر يستبعد 15 لاعبا من قائمة الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري

ترشيحاتنا

رسميا سامسونج تعلن عن أرخص هواتفها لمحدودي الدخل Galaxy F04 .. سعر ومواصفات

اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

حث عليها النبي .. أفضل الدعوات التى لا يعادلها شيء

كريستيانو رونالدو يخوض مرانه الأول مع النصر السعودي| شاهد

وداعًا للسماسرة.. كيف تحصل على قطعة أرض مميزة بمشروع مسكن| التفاصيل الكاملة

بعد صدور محضر اجتماع الفيدرالي .. بورصة أمريكا تحقق مكاسب هائلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سلطة الرمان .. صحية و شهية

الفنانة التشكيلية هالة رشدي: معرض "هي" يحتوي على لوحات لوجوه مختلفة للمرأة

طريقة عمل كيك الجوز بنكهة البرتقال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي؟

فيديو

السلطات اللبنانية تحقق مع شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. ما السبب؟| فيديوجراف

ماكينة أهداف.. آخر تطورات صفقة انتقال يعقوبو إلى الأهلي |فيديو جراف

بكلمكم من جوة الزنزانة..قصة بوست باسم بلوجر شهيرة متهمة ببيع المخدرات.. فيديوجراف

مساعد وزير الداخلية الأسبق يتحدث عن تطوير المرور.. فماذا قال| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ