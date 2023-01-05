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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شعبة الكهرباء تحذر: 4 آلاف مستخدم يتوفون سنويا بسبب انفجارات الهواتف

صدى البلد

قال أحمد علي، عضو مجلس شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين، إن هناك 5 مليار مستخدم للهواتف المحمولة حول العالم، و 72% منهم يستخدمون شواحن تقليدية وغير أصلية، متابعا: 31% من مستخدمي الموبايلات يفضلون استخدام الهواتف خلال الشحن.

وأضاف أحمد علي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، أن هناك 30% من المستخدمين يقومون بوضع الهاتف في الشحن طوال الليل، منوها بأن هناك 4 آلاف امريكي تعرضوا لحوادث انفجار هواتف المحمول بين إصابة بالحروق ووفاة.


وأكمل:"هناك 4 آلاف مستخدم امريكي بيموتوا سنويا بسبب الاستخدام الخاطئ وانفجار بطرية المحمول"، موضحا أن وضع الهاتف في الشاحن ممكن أن يصيب الفرد بالحروق والصعق الكهربي أو اشتغال النيران.


واسترسل: الكثيرين يتعاملون بطريقة خاطئة مع شحن الهواتف المحملة مما قد يؤدي إلى كوارث، كما طالب بتغيير العادات الخاطئة من شحن الهواتف المحمولة أثناء النوم وغيرها من العادات الخطرة.

وحذر من الاستخدام المفرط للسماعات واللاب توب، ومن الدفايات الكهربائية.
 

شعبة الكهرباء الهاتف هواتف المحمول نقابة المهندسين اخبار التوك شو

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