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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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"الانفجار واشتعال النيران بالغرفة".. الكهرباء بنقابة المهندسين تحذر من استخدام شاحن غير أصلي للهاتف |فيديو

استخدام شاحن غير
استخدام شاحن غير أصلي للهاتف

حذر المهندس أحمد علي، عضو شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين، من ترك الموبايل في الشاحن، حيث إنه يعرض حياة الشخص للخطر منها: الحرائق، والصعق الكهربي الذي يؤدي إلى الوفاة، بالإضافة إلى اشتعال النيران والانفجار". 
وأضاف أحمد علي في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الشاحن الكهربائي يختلف تصنيعه من مكان لآخر، حيث إنه عبارة عن محول كهربي صغير يعمل على تحويل فوت الكهرباء من 220 إلى 5 .
ونوه عضو شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين أن استخدام شاحن غير أصلي للهاتف يتسبب في حدوث مخاطر أكبر، حيث تقل جودة المحول الكهربائي الصغير الموجود بداخلها، حيث من الممكن أن يتحول إلى قنبلة تنفجر نتيجة السخونية.
وتابع أحمد أن مدى خطورته الأكبر تكمن في وجود هذا الشاحن الغير أصلي بجانب ستائر، حيث يتسبب في انفجار السلك أو بطارية الهاتف، مما يؤدي إلى اشتعال النيران في الغرفة بأكملها.
وواصل عضو شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين أننا نواجه نفس الخطأ والخطورة عند استخدام "اللاب توب"، حيث قد يؤدي استخدام الشاحن لفترة طويلة وترك اللاب توب في الشاحن، إلى اشتعال النيران والانفجار وحدوث الحرائق بسبب شدة السخونة التي يتعرض لها الشاحن. 

نقابة المهندسين شعبة الكهرباء ضو شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين الشاحن الكهربائي شاحن غير أصلي

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