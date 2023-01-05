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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين رئيس تتألق بإطلالة شتوية على انستجرام| شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صورة جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت ياسمين رئيس بصورة بالأبيض والاسود، بلوك شتوي كاجوال، ولاقت تفاعلاً من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

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ياسمين رئيس تطل على جمهورها بـ"لوك" شتوي

وتشارك ياسمين رئيس حاليا فى تصوير مسلسل" بابا المجال" مع النجم مصطفى شعبان والمقرر عرضه فى رمضان المقبل 2023، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى ويشارك في بطولته باسم سمرة، سوسن بدر، محمود حافظ، رياض الخولي، محمد رضوان، أحمد كشك، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول ومجموعة من النجوم.


العمل من تأليف وإخراج تامر نادي، وتدور أحداثه فى إطار تشويقي غامض حول حادث تجد البطلة نفسها فاقدة للذاكرة ومتهمة بقتل زوجها، وتخوض رحلة لإثبات براءتها.

ياسمين رئيس انستجرام الفنانة ياسمين رئيس لوك شتوي

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