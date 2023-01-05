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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال: أول تعليق من كريم فؤاد بعد إصابة الرباط الصليبي.. وكريستيانو رونالدو من مرانه الأول مع النصر السعودي

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:


كريستيانو رونالدو يخوض مرانه الأول مع النصر السعودي| شاهد

شارك كريستيانو رونالدو، نجم كرة القدم البرتغالي، صوراً من مرانه الأول مع فريق النصر السعودي بعد الانضمام حديثاً إلي صفوفه.

وتفاعل الجمهور مع اللاعب كريستيانو رونالدو متمنين له آن يحقق النجاحات التي أعتادوا عليها منه.

 

أول تعليق من كريم فؤاد بعد إصابته بالرباط الصليبي

كشف كريم فؤاد، لاعب النادي الأهلي عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وشارك جمهوره الخبر عبر انستجرام.

وكتب: الحمد لله على ما انا عليه وعلى ما كنت، وما ساكون، الحمد الله على كل حال والحمد لله في كل الاحوال الحمد لله على اوقاتنا المبهجة ولحظاتنا المتعبة الحمد لله في كل وقت وعلى كل حال.

 

بعبارات الغزل.. أحمد فهمي يهنئ زوجته هنا الزاهد بعيد ميلادها

هنأ الفنان أحمد فهمي، زوجته الفنانة هنا الزاهد بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشارك أحمد فهمي صورة تجمعه بهنا في أحدث ظهور، وكتب: كل سنة وانتي طيبة يا هنونه ودايما ناجحة ومكسرة الدنيا فخور بيكي.

الأهلى النادي الأهلي انستجرام كريستيانو رونالدو النصر السعودي الفنانة هنا الزاهد كريم فؤاد الرباط الصليبى موجز السوشيال

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