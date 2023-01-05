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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريمونتادا| بينا ميعاد يتصدر نسب المشاهدة.. والونش يلاحقه

بينا ميعاد
بينا ميعاد

تمكن مسلسل “بينا ميعاد” من تصدر نسب المشاهدة فى مصر، وذلك عبر منصة watch it، حيث احتل المركز الاول من أصل 10 مراكز تضمها القائمة. 

مسلسل “بينا ميعاد” كان يحتل المركز المركز الرابع فى أول أيام عرضه، إلا أنه سرعان ما نجح فى التفوق على الأعمال الأخرى المعروضة وتصدر نسب المشاهدة.

مسلسل “بينا ميعاد” من بطولة شيرين رضا وبسمة ومدحت صالح وصبري فواز ونادية رشاد، وتدور الأحداث حول عائلتين هما عائلة "حسن" الذى توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب، وعائلة نادية التى توفى زوجها وترك لها أربع بنات، ونرى كيف سيتعامل الطرفان مع المشاكل التى حولهما، فى أول الأمر كل طرف لوحده وبعد اللقاء كيف سيواجهونها مع بعضهم البعض عندما يتعرفوا على بعضهم.

شيرين رضا تعلن موعد عرض مسلسلها الجديد بينا ميعاد

جروب العيلة يتفوق على تاكسي وبينا ميعاد

أما فى المركز الثاني، فقد جاء مسلسل “الونش”، من بطولة محمد رجب وميمي جمال وميريهان حسين، فيما جاء فى المركز الثالث مسلسل “حكايات جروب العيلة”. 

مسلسل “حكايات جروب العيلة”، بطولة النجوم سميحة أيوب، ورشا مهدي، وأحمد سعيد عبد الغني، وحنان سليمان، وصفاء جلال، وإسلام جمال، وجيهان الشماشرجي، ومنير مكرم.

المسلسل من سيناريو وحوار منة فوزي، وهند عبد الله، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، ومن إخراج منال الصيفي.

بينا معياد شيرين رضا مدحت صالح مصر صبرى فواز صفاء جلال منير مكرم

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