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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد جلال: استقبال النصوص والمشروعات المسرحية الجديدة حتى منتصف فبراير المقبل

صدى البلد

صرح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أنه تم فتح باب استقبال النصوص والمشروعات المسرحية الجديدة لدراسة إنتاجها من خلال الفرق التابعة للبيت الفني للمسرح، وذلك حتى منتصف فبراير المقبل.

وأضاف المخرج خالد جلال أن لجنة القراءة في تشكيلها الجديد، ستتولى قراءة هذه النصوص وكتابة تقارير عنها، والتوصية بإنتاج المقبول منها من خلال إحدى فرق البيت.

وكان المخرج خالد جلال، قد أكد أن المسرح المصري لابد أن يشمل الجميع، وذلك يوم الأحد الماضي الذى شهد مؤتمرا يعد الأول من نوعه للإعلان عن خطة البيت الفني للمسرح لعام ٢٠٢٣، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد من المسرحيين والإعلاميين.

يتم استقبال النصوص والمشروعات المسرحية سواء من خلال الفرق المسرحية أو الأفراد لتقديمها بمقر مكتب رئيس البيت الفني للمسرح فى ٢٧ شارع عبد الخالق ثروت بوسط البلد، والتقدم بثلاث نسخ من النص .

البيت الفني للمسرح وزيرة الثقافة قطاع شئون الانتاج الثقافي المخرج خالد جلال خطة البيت الفني للمسرح رئيس البيت الفني للمسرح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني

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