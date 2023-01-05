كثافات بسيطة في كوبري أكتوبر.. تعرف على الحالة المرورية

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ولمياء حمدين، الحالة المرورية، اليوم الخميس.



وذكرت الإعلامية لمياء حمدين، أن كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية بسيطة ولا تؤثر على معدل الحركة المرورية حتى منطقة رمسيس، ثم يكون هناك سيولة حتى نزلة غمرة، ثم تستمر السيولة المرورية حتى نهاية كوبري أكتوبر.

ويشهد شارع رمسيس كثافات بسيطة وغير مؤثرة حتى الآن، بامتداد الشارع وتستمر السيولة معنا حتى طريق النصر، كما أن كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية ناتجة عن بعض التحولات بسبب أعمال ربط محور 26 يوليو الجديد بشارع أحمد عرابي، لكن الاتجاه الآخر القادم من ميدان لبنان يشهد سيولة مرورية.

ويشهد شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، وهناك بعض الكثافات عند منطقة الوايلي وحتى كوبري الساحل والأميرية.

أما أعلى الأوتوستراد، فإنه يشهد سيولة مرورية نسبية تقل تدريجيا للقادم من حلوان والمتجه للمعادي أو المقطم، اما مطلع المقطم المتجه إلى محور صلاح سالم، فإنه مغلق بسبب أعمال إنشائية.

