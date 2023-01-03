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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحالة المرورية على أهم الطرق والمحاور اليوم الثلاثاء 3 يناير 202‪3

صدى البلد

 

قدم عاصم الشندويلي مراسل برنامج صباح البلد في قناة صدى البلد الفضائية الحالة المرورية من داخل غرفة العمليات المركزية من بالإدارة العامه للمرور؛ معلقا أن في فصل الشتاء بدأ من حيث الظواهر الخاصة به من إنخفاض لدرجات الحرارة و الشبورة المائية ؛ محذرا قائدي المركبات أن الشبوره تبدأ من ساعات الفجر وحتى الساعة الثامنه صباحا ولذلك ننصح قائدي المركبات بالاطمئنان على قربة المياه والمسحات الخاصة بالسيارات.

و عرض موضحا بالشاشات طريق الدائري والذي يشهد بعض أعمال التطوير والإصلاحات عند منطقه القوس الغربي حتى طريق الرمايه؛ مضيفا أن القادم من الرماية و حتى دائري المعادي سيشهد بعد الكثافة المرورية بسبب أعمال تطوير الطرق أما الجانب الأخر فالكثافة فيه أقل.

وتابع أن من يسلك طريق الواحات يجد التحويلة المرورية تصل به الى طريق الصحراوي بشكل مباشر؛ اما القادمين من مدينه الانتاج الاعلامي او طريق الواحات او حدائق اكتوبر او حدائق المعادي راغبين في التوجه الى مدينه نصر او المعادي بإتخاذ الطريق السياحي افضل من منطقة أعلى الدائري التي تشهد بعد أعمال التطوير والذي يتوجب فيه السير على سرعة 60 كيلو متر.

طريق الواحات أكتوبر الدائري الشبورة مدينة الانتاج الإعلامي

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