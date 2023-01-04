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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قبل ما تنزل.. اعرف الحالة المرورية اليوم الأربعاء.. فيديو

الحالة المرورية
الحالة المرورية

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ولمياء حمدين، الحالة المرورية، اليوم الأربعاء.

ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية في الوقت الحالي مستمرة حتى ميدان العباسية الذي يشهد كثافات نسبية ولكن بسيطة، وفي تقاطع شارع صلاح سالم، فإن هناك كثافات بسيطة وغير مؤثرة.

وفي كوبري الجلاء، فإن هناك سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة، وعند كوبري المطار، فإن هناك كثافات نسبية غير مؤثرة ستبدأ في الاختفاء أثناء التوجه إلى طريق المطار.

وعند بدء الطريق من شارع شبرا، فإن هناك كثافات مرورية، وعند الوصول إلى كوبري أبو وافية، فإن هناك كثافات مرورية تبدأ تظهر بشكل كبير عند النزول من الكوبري أثناء الاتجاه لشارع منشية الجمل وسكة الوايلي.

وعلى سكة الوايلي توجد كثافات مرورية كبيرة تزيد بشكل ملحوظ أثناء صعودنا على كوبري القبة، وبعد نزلة الكوبري فإن الكثافات تقل بشكل تدريجي وتختفي تماما، وفي حي باب الشعرية، فإن الميدان يشهد سيولة مرورية نسبية، وفي شارع البنهاوي، فإن أوله يشهد ظهور كثافات نسبية بسيطة، وعند الوصول إلى شارع الدراسة، فإن هناك سيولة مرورية مستمرة حتى أخر الشارع.

الحالة المرورية كثافات مرورية ميدان العباسية كوبري القبة كوبري أبو وافية

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