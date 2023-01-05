توزيع لحوم على 125 أسرة بكنيسة مارمينا بأولاد صقر مجاناً

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية احتفالية لتوزيع (250) كيلو لحوم مجانأ على غير القادرين بكنيسة مارمينا بأولاد صقر بحضور كلا من عاطف صالح عبده، رئيس مركز ومدينة أولاد صقر،و عبد العال الحسينى عبدالعال، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بأولاد صقر، والقس موسى عبد المسيح سعد، كاهن كنيسة مارمينا، والقمص اندراوس صادق بشريده.

أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي انه جاء ذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية وتحت رعاية التحالف الوطني، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

واشار وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية الي، انه تم توزيع 250 كيلو لحوم على 125 أسرة من الاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجًا من المسحيين، مؤكدأ على أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم .

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن الجمعية تحرص دائما على مشاركة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، في قرى ومدن المحافظة.

واضاف شعبان، أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.