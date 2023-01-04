القوى العاملة: ختام البرنامج التدريبي على مهنة التفصيل والحياكة بالوحدة المتنقلة بالشرقية

تلقت وازرة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية بشأن ختام البرنامج التدريبي بوحدة التدريب المتنقلة لـ 10 متدربات والموجودة بكفر محمد أحمد بقرية شلشلمون بمدينة منيا القمح ، وإجراء الإختبار العملي والنظري ، بعد انتهاء 150 ساعة تدريبية بالبرنامج ، وذلك فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بمنظومة التدريب المهنى بالمحافظات وتوفير برامج تدريبية تتلاءم مع متطلبات سوق العمل بداخلها .

وأوضح أحمد عبد الهادى وكيل مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية ، فى تقريره للوزارة ، انه تم تخريج 10 متدربات على مهنة التفصيل والخياطة ،كما تم متابعة إجراء الإختبار العملي والنظري بعد انتهاء الدورة التدريبية والتى يتم تنفيذها طبقا" لنظام الساعات المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية وفق خطة التدريب المهنى الموضوعة من قبل الادارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، بحضور وجيه متى يوسف مدير عام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية ، ومحمد مشالي مدير منطقة عمل فاقوس .

وأضاف مدير المديرية ، ان مميزات البرامج التدريبية المقدمة ، ان التدريب مجانى ، ويحصل المتدرب على شهادة إتمام التدريب المعتمدة من المديرية ، ويتم التدريب وفق أحدث المناهج التدريبية العالمية .، كما يتم توفير المستلزمات والأدوات التدريبية والزي التدريبي الخاص مجاناً ، كما يمكن للراغبين فى الإلتحاق بالتدريب من خلال التقديم فى إدارة بحوث العمالة بالمديرية او مراكز التدريب المهنى بالمحافظة .

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