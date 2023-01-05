بطريرك روسيا يدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد المجيد

دعا الأسقف كيريل بطريرك موسكو وعموم روسيا إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، بمناسبة اقتراب عيد الميلاد المجيد للطوائف الأرثوذكسية.

وقال قادة عسكريون أوكرانيون، إن روسيا خفضت عملياتها الهجومية في مدينة باخموت بأوكرانيا، وذلك وفقا لـ “وول ستريت جورنال”.

وأضاف العسكريون الأوكرانيون، في تصريحات صحفية، أن روسيا حولت مواقع المدفعية والدبابات من باخموت إلى سوليدار.

وأشارو إلى أن روسيا تخلت على ما يبدو عن هدف الاستيلاء على باخموت، لافتين إلى أن روسيا بدأت اختبار الدفاعات الأوكرانية حول سوليدار.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، إن روسيا تخطط لشن "هجوم جديد" كبير لكنه لم يعطِ الجدول الزمني التقديري للهجوم.

وفي خطاب ألقاه، نقل عنه المكتب الرئاسي الأوكراني، حذر زيلينسكي الشعب الأوكراني من "عمليات تعبئة جديدة" تستعد لها روسيا.

وقال زيلينسكي: "ليس لدينا شك في أن قادة روسيا الحاليين سيرمون كل ما تبقى لديهم وكل شخص يمكنهم حشده لمحاولة قلب مجرى الحرب وتأجيل هزيمتهم على الأقل، ويتعين علينا تعطيل هذا السيناريو الروسي. نحن نستعد لهذا. يجب أن يخسروا".

وأضاف: "أي محاولة لشن هجومهم الجديد يجب أن تفشل، ستكون هذه هي الضربة القاضية. أشكر جميع الشركاء الذين فهموا هذا".