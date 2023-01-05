عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تخفيضات 30%.. وزير التموين يفتتح معرض «أهلا رمضان» في ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة

صدى البلد

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة، معرض “أهلا رمضان” في ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور علاء عز، الأمين العام للغرف التجارية.

وقال المصيلحي، خلال تفقد المعرض، إنه يتم عمل شوادر في كل المناطق بمحافظات الجمهورية، بتخفيضات تصل إلى 30% عن السوق المحلية، مؤكدا أن معارض “أهلا رمضان” تستمر حتى نهاية شهر أبريل القادم .

وأضاف أن معرض “أهلا رمضان” في ميدان المؤسسة يضم 15 عارض سلع غذائية ولحوم ودواجن بـ20 باكية. 

وأكد أنه تتم مراقبة الأسواق بهدف التأكد من توافر السلع وضبط الأسعار، وتمت إقامة عدد كبير من الشوادر لإتاحة السلع بأسعار مخفضة.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن زيادة عدد الشوادر سيحد من جشع التجار المغالين بأسعار السلع، منوها إلى أنه ستتم إقامة شوادر “أهلا رمضان” في منافذ “جمعيتي” وبدالي التموين من خلال طرح السلع الحرة للمواطنين.

من جهته، طالب الدكتور علاء عز السعر، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ضرورة وضع سعر المنتج قبل وبعد وذلك على جميع السلع التي يتم طرحها في معارض وشوادر “أهلا رمضان”.

فيما قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن الشركة العامة لتجارة الجملة تبذل جهدا كبيرا في طرح السلع الغذائية والاستهلاكية في جميع أنحاء المحافظة.

وزير التموين الغرف التجارية اتحاد الغرف التجارية ضبط الأسعار محافظ القليوبية التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام نزل عن 1200 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة بعد شهادات الـ25%

أسعار الذهب خامس أيام العام الجديد.. مفاجأة فى عيار 21

كان عنده رباط صليبي.. شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

اللي معاه دولار يتخلص منه|انهيار السوق السوداء بعد شهادات الـ25%

تفاصيل الملف الطبي لصفقة الأهلي الجديدة عزيز يعقوبو

بعد قليل.. منة شلبي أمام محكمة الجنايات في اتهامها بإحراز مخدرات

تحقيق عاجل في الزمالك يثير أزمة جديدة

مفاجأة.. الأهلي يضم خالد عبدالفتاح من سموحة مجانًا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

زيادة قيمة الدعم وتعيين الشباب.. 4 سيناريوهات برلمانية لمجابهة الأزمة الاقتصادية

بقيمة 364 مليون دولار.. ننشر أهم 10 دول مستوردة للنحاس المصرى خلال 2022|بالأرقام

الدعم لا يتوقف.. النرويج ترسل 10 ألاف قذيفة مدفعية لأوكرانيا

القوى العاملة: وفاة وإصابة 6 عمال مصريين في حريق مصنع إطارات بالأردن

الإفتاء تطلق برنامجًا إذاعيًّا عبر أثير «راديو مصر» لنشر الوعي بصحيح الدين

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 5 يناير 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 حيل خارقة أقوى من أدوية سد الشهية

كوب يوميًا من هذا المشروب يخلصك من تصلب الشرايين والكوليسترول

هيطلع مع ياسمين عز؟ توابع انضمام رونالدو للنصر السعودي

عادات كارثية يومية بسيطة تضر بصحتك.. رقم 6 تسبب انفصال شبكية العين

فيديو

تفاصيل عملية ولادة إيمي سمير غانم.. وأول صورة للمولود

هيطلع مع ياسمين عز؟ توابع انضمام رونالدو للنصر السعودي

نجم ستار أكاديمي يفجر مفاجأة عن البرنامج اللبناني

السلطات اللبنانية تحقق مع شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. ما السبب؟| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ