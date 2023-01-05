تخفيضات 30%.. وزير التموين يفتتح معرض «أهلا رمضان» في ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة، معرض “أهلا رمضان” في ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور علاء عز، الأمين العام للغرف التجارية.

وقال المصيلحي، خلال تفقد المعرض، إنه يتم عمل شوادر في كل المناطق بمحافظات الجمهورية، بتخفيضات تصل إلى 30% عن السوق المحلية، مؤكدا أن معارض “أهلا رمضان” تستمر حتى نهاية شهر أبريل القادم .

وأضاف أن معرض “أهلا رمضان” في ميدان المؤسسة يضم 15 عارض سلع غذائية ولحوم ودواجن بـ20 باكية.

وأكد أنه تتم مراقبة الأسواق بهدف التأكد من توافر السلع وضبط الأسعار، وتمت إقامة عدد كبير من الشوادر لإتاحة السلع بأسعار مخفضة.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن زيادة عدد الشوادر سيحد من جشع التجار المغالين بأسعار السلع، منوها إلى أنه ستتم إقامة شوادر “أهلا رمضان” في منافذ “جمعيتي” وبدالي التموين من خلال طرح السلع الحرة للمواطنين.

من جهته، طالب الدكتور علاء عز السعر، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ضرورة وضع سعر المنتج قبل وبعد وذلك على جميع السلع التي يتم طرحها في معارض وشوادر “أهلا رمضان”.

فيما قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن الشركة العامة لتجارة الجملة تبذل جهدا كبيرا في طرح السلع الغذائية والاستهلاكية في جميع أنحاء المحافظة.