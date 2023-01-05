استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا في بداية تعاملات، اليوم الخميس، ونهاية التعاملات الأسبوعية، في البنوك العاملة بمصر.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" سجل الدولار 26.25 جنيه للشراء و26.30 للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 26.40 جنيه للشراء و26.50 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل في البنك التجاري الدولي 26.30 جنيه للشراء و26.40 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل 26.51 جنيه للشراء و26.55 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 26.38 جنيه للشراء و26.47 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية.. سجلت العملة الأوروبية "اليورو" تباينا، وذلك بعد ارتفاعها، أمس، (1.55 جنيه - 1.86 جنيه) شراءً وبيعًا، ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجلت 27.83 جنيه للشراء و27.95 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 27.88 جنيه للشراء و28.07 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي سجلت متوسطات أسعار "اليورو" مقابل الجنيه المصري 27.96 جنيه للشراء و28.06 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الاسترليني تباينا، بعد ارتفاعه، أمس، (1.88 جنيه- 2.25 جنيه) تقريبا شراءً وبيعًا، ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجل 31.58 جنيه للشراء و31.76 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 31.64 جنيه للشراء و31.88 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري 31.74 جنيه للشراء و31.86 جنيه للبيع.

وعربيا.. استقر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، ليسجل 6.97 جنيه للشراء و6.99 جنيه للبيع، وذلك بعد ارتفاعه، أمس، بقيمة 42 قرشا، كما سجل الدرهم الإماراتي 7.15 جنيه للشراء و7.16 جنيه للبيع، وذلك بعد ارتفاعه، أمس، بقيمة 43 قرشا شراءً وبيعًا، وسجل الدينار الكويتي 82.83 جنيه للشراء و85.86 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.

تجدر الإشارة إلى أن بنكي الأهلي ومصر أصدرا، أمس، شهادة ادخارية مدتها عاما واحدا بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا، وذلك بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمعدل 3% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2022.