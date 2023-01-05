عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم

صدى البلد

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا في بداية تعاملات، اليوم الخميس، ونهاية التعاملات الأسبوعية، في البنوك العاملة بمصر.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" سجل الدولار 26.25 جنيه للشراء و26.30 للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 26.40 جنيه للشراء و26.50 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل في البنك التجاري الدولي 26.30 جنيه للشراء و26.40 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل 26.51 جنيه للشراء و26.55 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 26.38 جنيه للشراء و26.47 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية.. سجلت العملة الأوروبية "اليورو" تباينا، وذلك بعد ارتفاعها، أمس، (1.55 جنيه - 1.86 جنيه) شراءً وبيعًا، ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجلت 27.83 جنيه للشراء و27.95 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 27.88 جنيه للشراء و28.07 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي سجلت متوسطات أسعار "اليورو" مقابل الجنيه المصري 27.96 جنيه للشراء و28.06 جنيه للبيع.
وسجل الجنيه الاسترليني تباينا، بعد ارتفاعه، أمس، (1.88 جنيه- 2.25 جنيه) تقريبا شراءً وبيعًا، ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجل 31.58 جنيه للشراء و31.76 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 31.64 جنيه للشراء و31.88 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري 31.74 جنيه للشراء و31.86 جنيه للبيع.
وعربيا.. استقر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، ليسجل 6.97 جنيه للشراء و6.99 جنيه للبيع، وذلك بعد ارتفاعه، أمس، بقيمة 42 قرشا، كما سجل الدرهم الإماراتي 7.15 جنيه للشراء و7.16 جنيه للبيع، وذلك بعد ارتفاعه، أمس، بقيمة 43 قرشا شراءً وبيعًا، وسجل الدينار الكويتي 82.83 جنيه للشراء و85.86 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.
تجدر الإشارة إلى أن بنكي الأهلي ومصر أصدرا، أمس، شهادة ادخارية مدتها عاما واحدا بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا، وذلك بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمعدل 3% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2022.

البنك المركزي دولار المركزى الاهلى المصري أسعار الدولار أسعار الدولار أسعار الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام نزل عن 1200 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد شهادات الـ25% وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب خامس أيام العام الجديد.. مفاجأة فى عيار 21

كان عنده رباط صليبي.. شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

اللي معاه دولار يتخلص منه|انهيار السوق السوداء بعد شهادات الـ25%

صدمة.. خبير لوائح: كهربا قد يتسبب في إلغاء الدوري المصري

مفاجأة مدوية.. مرتضي منصور يكشف موقف الزمالك من ضم نجم الاتحاد السكندري

حتى تتجنب الزحام.. طريقة سهلة لشراء شهادة الـ 25%؜ وأنت في بيتك

تحقيق عاجل في الزمالك يثير أزمة جديدة

ترشيحاتنا

ترحيب حار .. أهايل قرية الدوما بسوهاج يستقبلون الرئيس السيسي بالزغاريد| فيديو

وزيرة البيئة: المعرض العربى للأسر المنتجة يحافظ على التراث من الاندثار

لتقديم الأفضل للمصريين.. السيسي: هناك ثلاث مراحل لـ حياة كريمة

وزارة الحج والعمرة السعودية تزف خبرا سارا لزائري الحرم المكي |تفاصيل

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 5 يناير 2023

شاهد| الرئيس السيسي يقبل رأس سيدة خلال جولة بسوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد صحية بإمتياز ..6 أطعمة تحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية

القوات المسلحة تنظم قافلة طبية بمدينة الأسمرات

قائد الجيش الثاني: القوات المسلحة حريصة على تعميق التعاون مع "المجتمع المدني"

ظهر في 29 دولة.. تعرف على متحور اكس بي بي ومخاطره الكارثية

فيديو

هيطلع مع ياسمين عز؟ توابع انضمام رونالدو للنصر السعودي

نجم ستار أكاديمي يفجر مفاجأة عن البرنامج اللبناني

السلطات اللبنانية تحقق مع شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. ما السبب؟| فيديوجراف

ماكينة أهداف.. آخر تطورات صفقة انتقال يعقوبو إلى الأهلي |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ