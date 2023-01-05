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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد طرحها.."يا عراف" لـ أحمد سعد وزعيم نوردو تحقق ربع مليون مشاهدة

أحمد سعد
أحمد سعد

تمكنت أغنية يا عراف، والتى تجمع كل من أحمد سعد بالفنان  أحمد زعيم، والمطرب التونسي نوردو من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب .

أغنية يا عراف، لـ أحمد سعد و أحمد زعيم والتونسي نوردو، من كلمات: محمد الفقي، ألحان: أحمد زعيم، توزيع موسيقي: توما. 

وحقت الأغنية ما يزيد على ربع مليون مشاهدة فى غضون ساعات من طرحها، حيث احتلت المركز السابع من أصل 50 مركزا هي الأعلى مشاهدة فى مصر .

أحدث أعمال أحمد سعد :


كان الفنان أحمد سعد قد وجّه رسالة شكر لجمهوره، بسبب تصدره تريند رقم 1 في مصر، وفي جميع الدول العربية كله بعد نجاح أغنيته "عليكي عيون" التي تخطت حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة حتى الآن.

ونشر أحمد سعد برومو أغنية "بنادي عليك" عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وعلق قائلا: "بفضل حبكم شكرا جمهوري الحبيب.. بعد نجاح عليكي عيون انتظروا بنادي عليك تاني أغنية من ألبوم وسع وسع الأربعاء الساعة 8 على يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية.

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