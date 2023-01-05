عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط: جائزة التميز العربي تسعى لخلق ثقافة جديدة في الإدارة العربية

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

  اكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية جائزة التميز العربي التي تسعى لخلق ثقافة جديدة في الإدارة العربية، وتسلط الضوء على التجارب الناجحة بالمنطقة العربية، وتشجع الجودة والتميز بتكريمها للكفاءات العربية المجتهدة.
جاء ذلك في كلمة أبو الغيط اليوم /الخميس/ خلال افتتاح حفل تسليم جائزة التميز العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونوه أبو الغيط بتنوع فئات الجائزة واهتمامها المقدر بدور المرأة العربية، لافتًا إلى أن جائزة "التميّز" تتيح فرصة ثمينة للتمعن في إنجازات الكوادر العربية وتقييمها، ثم التعبير عن التقدير العميق لعطائها الذي يحظى بتشجيعٍ من جامعة الدول العربية والدول الأعضاء.
وأوضح أن العالم العربي ثري بعدد من التجارب الإدارية الناجحة التي تستحق الاهتمام والنظر في تعميمها ونشرها بمناطق أخرى، مشيدًا بالتجربة الإماراتية التي قدمت نموذجًا مهمًا بفضل إنتهاجها لسياسات تستهدف التفرد والتميز في كافة المجالات، وحرصها على تشجيع عدد من المبادرات العربية ومنها "جائزة التميز العربي".
وأعرب عن شكره وتقديره العميق للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على دعمه لهذه الجائزة وحرصه على إشراك كافة الأشقاء العرب فيها.
كما قدم الشكر لمجلس أمناء الجائزة برئاسة الدكتور محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة للجائزة وفريق العمل على جهودهم لتنظيم الدورة الثانية منها. 
وهنأ أبو الغيط الفائزين بجوائز هذه الدورة من مختلف الدول العربية، منوهًا بأنهم القدوة لغيرهم وقادة التغيير ومصدر إلهام وأمل في مستقبل أفضل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام نزل عن 1200 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد شهادات الـ25% وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب خامس أيام العام الجديد.. مفاجأة فى عيار 21

صدمة.. خبير لوائح: كهربا قد يتسبب في إلغاء الدوري المصري

اللي معاه دولار يتخلص منه|انهيار السوق السوداء بعد شهادات الـ25%

حتى تتجنب الزحام.. طريقة سهلة لشراء شهادة الـ 25%؜ وأنت في بيتك

كان عنده رباط صليبي.. شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

الحبس سنة لـ منة شلبي مع إيقاف التنفيذ.. وغرامة 10 آلاف جنيه

مفاجأة مدوية.. مرتضي منصور يكشف موقف الزمالك من ضم نجم الاتحاد السكندري

ترشيحاتنا

مدبولي : تنمية الصعيد هدف الحكومات المتعاقبة منذ 2014

البابا تواضروس يستقبل رئيس مجلس النواب للتهنئة بعيد الميلاد

مكسبك مضمون.. الدولار يتراجع بعد شهادات الـ 25%| آخرها هذا الموعد

مدبولي: واجهنا هجرة الشباب من سوهاج لمحافظات أخرى بتوفير فرص العمل

ضربة موجعة لعشاق الزمالك بشأن صفقة عبد الله السعيد

انقسام داخل النادي الأهلي بسبب صفقة يعقوبو.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاكي كوكايين؟ سر الكاميرا 14 والحكم سنة مع إيقاف التنفيذ على منة شلبي

أقوى من المضادات ..خليط عشبي خارق لعلاج البرد والسعال والتهاب الحلق

عادات كارثية يتجاهلها الكثيرون تزيد من مخاطر الإصابة بالسكري

آخرهم منة شلبى.. نجوم تعرضوا للحبس بسبب المخدرات

فيديو

هيطلع مع ياسمين عز؟ توابع انضمام رونالدو للنصر السعودي

نجم ستار أكاديمي يفجر مفاجأة عن البرنامج اللبناني

السلطات اللبنانية تحقق مع شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. ما السبب؟| فيديوجراف

ماكينة أهداف.. آخر تطورات صفقة انتقال يعقوبو إلى الأهلي |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ