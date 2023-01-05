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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يسرا وكارول سماحة في بروفات عرض "تقدر" مع الأطفال| صور

صدى البلد

تعكف المخرجة بتول عرفة على الانتهاء منالتحضيرات والبروفات النهائية لعرض "تقدر" المقرر إقامته على مسرح دار الأوبرا المصرية يومي 7و8 يناير الجاري. 
 

ويتواجد النجوم المشاركين في العرض بصفة مستمرة برفقة الأطفال للانتهاء من البروفات، في أجواء من البهجة والعمل الجاد حتى يخرج "تقدر" بالصورة المناسبة، ومن بينهم يسرا وكارول سماحة وغيرهم. 


يأتي ذلك العرض في إطار مبادرة "إحياء المسرح المدرسي" التي تطلقها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع قنوات مدرستنا، وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 


يشارك في العرض قائمة طويلة من النجوم، إلى جانب يسرا وكارول سماحة وأكرم حسني ، ينضم كل من محمد فراج، وحنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد، محمد الشرنوبي، أحمد الرافعي، فريق بلاك تيما، وكورال الشرق.


عرض "تقدر" من تأليف مدحت العدل، وإخرج بتول عرفة، والعروض الموسيقية من ألحان إيهاب عبد الواحد وموسيقى ميشيل فاضل.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اكرم حسني كارول سماحة محمد فراج محمد الشرنوبي دار الاوبرا المصرية المخرجة بتول عرفة مسرح دار الأوبرا المصرية

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