تحرير 800 محضراً والتحفظ على سلع مدعومة ومنتجات مجهولة المصدر ببني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريرا بشأن مجهودات قطاع التموين"خلال شهر ديسمبر الماضي2022"،وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب،وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الصدد.

حيث تبين من التقرير"الذي أعده المهندس وصفى عبد الله وكيل الوزارة"أنه تم،خلال الفترة المذكورة،توجيه حملات تموينية مكثفة بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة"وعددها 1276 مخبرا" للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة ، فيما تم تحويل 302 مخبزاً للعمل بالغاز الطبيعي ، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلاً عن السولار

وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 496 محضرا بواقع: 151 نقص الوزن، 70 إنتاج غير مطابق للمواصفات، 68 عدم إعطاء بون صرف، 69 لتدني مستوى النظافة، 7 محاضرلعدم وجود ميزان،30 محضراً للتصرف في الحصة، 78 لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، 23 لعدم الاحتفاظ بالسجلات.

وفي مجال المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز،فقد تم تحرير 312 محضرا منها : 132 لعدم حمل شهادات صحية،91 لعدم الإعلان عن الأسعار،21 للذبح خارج المجازر، 15 لإدارة منشآت بدون ترخيص،17 لحيازة سلع مجهولة المصدر، 16 لحيازة سلع منتهية الصلاحية ، 10 تجميع دقيق بلدى مدعم ،6 محضرا لبيع سلع بأزيد من الأسعار المدونة عليها، محضرا لعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال، و3محاضر لتجميع مواد بترولية.

هذا بالإضافة إلى تحرير 6 محاضر لمنشآت تجارية وغذائية لحيازتها وبيعها سلع مجهولة المصدر وعدم توافر الفواتير الدالة على مصدرها، حيث تم ضبط 90 جوال أرز زنة. 25كجم للجوال بإجمالى كمبة (2250) كجم أرز، (15) كرتونة مسيحوق غسيل مجهول المصدر ، ( 50) لفة أرز تحتوي كل لفة على 10 عبوات آرز زنة العبوة ١ كجم، (500) كجم جرام شاي مجهول المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات، القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف، كما تم ضبط (3) أجولة آسمدة اليوريا المدعمة - أسمدة خاصة بوزارة الزراعة زنة الجوال الواحد 50كجم.

بينما تم ضبط مصنع للعلف بدون ترخيص وتم التحفظ على 13 طن علف، فيما تم ضبط أحد مخازن السلع غير المرخصة لتجميع السلع بغرض احتكارها وزيادة سعرها فقد تم ضبط 7 أطنان من الأرز و1200كجم دقيق فاخر مجهول المصدر وبدون فواتير، إضافة إلى ضبط أحد المحال التجارية يقوم بتجميع السلع التموينية المدعمة والتي يتم صرفها ببطاقات التموين، و تضمنت 480 عبوة زيت طعام مدعم ، كما تم تحرير محضرا ضد أحد تجار السجائر والدخان لحيازته وبيعه سجائر مستوردة مهربة داخل البلاد بطرق غير مشروعة دون فواتير ومستندات دالة على مصدرها، وتم التحفظ على 170علبة سجاير مجهولة المصدر، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وضبط المضبوطات.

وفي حملة مشتركة مع الطب البيطري ومراقبي الأغذية تم تحرير محضرا لأحد ثلاجات حفظ اللحوم والمجمدات لحيازة وعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، حيث تم ضبط 23 كجم لحوم مجمدة، 4كجم لحوم مفرومة، 2كجم كبدة مجمدة، 4كجم دهون مجمدة، 4كجم مصنعات لحوم مجمدة، 25كجم أسماك، جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

من جهته أكد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، استمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج،وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.