مفاجأة.. قائد الزمالك معروض على أندية الدوري السعودي

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن مفاجأة بشأن مستقبل يوسف أوباما، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، "خاص.. تم عرض أوباما على الباطن والاتفاق بالدوري السعودي، واللاعب يمتلك عرض مصري من الاتحاد السكندري".

ويعاني يوسف أوباما من الابتعاد عن تشكيلة الزمالك الأساسية، تحت قيادة المدير الفني جوسفالدو فيريرا.

الزمالك يواجه الداخلية

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الداخلية فى السابعة مساء اليوم، الخميس، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، خلف الأهلي متصدر الترتيب بـ 27 نقطة، بينما يتواجد الداخلية في المركز السادس عشر بـ 16 نقطة.