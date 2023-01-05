العلف غلي ليه ؟.. الرئيس يوجه سؤالا لصاحب مصنع على الهواء

أكد أحمد عنتر من محافظة أسيوط، ولديه مصنع أعلاف، وأن قوة الإنتاج بالمصنع الخاص به 5 أطنان فى الساعة، أى 40 طنا فى اليوم، وأنه يعمل 8 ساعات فى اليوم.

وأضاف ، خلال كلمته، بـ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من المشروعات بمحافظة سوهاج، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدعم الصناعة بالمبادرات الرئاسية التى يوجه بـ تنفيذها.

وطالب الرئيس من عنتر، بالحديث من نفسه، ولا يستمع لأحد، و قال أحمد أن لديه 25 عاملا، والمرتبات من 3500 لـ 7000 جنيه.

ووجه الرئيس سؤالا لـ أحمد :" العلف ارتفع سعره ليه يا أحمد، و البيض غلي، ليرد أحمد العلف عندي رخيص يا ريس".

ووجه الرئيس سؤالا ثانيا لـ أحمد :" الدنيا ماشية معاك، و العصافير ليه كتيره فى المصنع عندك" فيقول أحمد العصافير جوه المصنع بتأكل العلف، ودخل الرئيس فى حالة ضحك كبيرة على الهواء.