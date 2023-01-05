6 نصائح للتعامل مع آلام المفاصل في الطقس البارد

إن التهاب المفاصل هو حالة التهاب في المفاصل. يحد التهاب المفصل من نطاق حركة المفصل المصاب. يمكن أن يكون ظهور الأعراض مفاجئًا أو تدريجيًا ، اعتمادًا على نوع ومرحلة التهاب المفاصل.

الشتاء ليس سوى أرض عجائب شتوية للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل. يعتبر التحكم في آلام التهاب المفاصل في الشتاء أكثر صعوبة. يتسبب الانخفاض المفاجئ في الضغط الجوي الناجم عن تغير درجة الحرارة المحيطة في تمدد المفاصل.

تؤدي هذه الحالات إلى تفاقم الألم الناجم عن حالات التهاب المفاصل المختلفة.

بعض النصائح المفيدة التي يمكنك استخدامها لتقليل الألم الذي تشعر به في الشتاء

1. مفتاح تخفيف آلام المفاصل هو البقاء دافئًا.

من الواضح أن البقاء في الداخل في بيئة مع التحكم المناسب في درجة الحرارة هو أفضل طريقة للوقاية من البرد. ومع ذلك ، فإن وضع طبقات من الملابس الدافئة المصنوعة من أقمشة سريعة الجفاف مثل الصوف هي واحدة من أعظم الاستراتيجيات لمنع آلام الطقس البارد وآلامه إذا اضطررت للخروج.

يمكن أن يساعد ارتداء الملابس الداخلية الطويلة أيضًا في الحفاظ على دفء الأطراف السفلية إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل في الوركين أو الركبتين.

حافظ على قدميك ويديك دافئة أيضًا! قد يكون من المفيد استخدام الجوارب الدافئة الزائدة والقفازات المعزولة. يمكنك أيضًا قضاء بعض الوقت في حمام دافئ إذا وصلت إلى المنزل مصابًا بألم مشترك من البرد.

اعتمد علي أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د من آلام التهاب المفاصل

يتم تعزيز قوة العظام من خلال زيادة كفاءة امتصاص الكالسيوم الناجم عن فيتامين د. ونتيجة لذلك ، قد يجعل انخفاض مستويات فيتامين د الأشخاص أكثر حساسية تجاه الانزعاج الناتج عن التهاب المفاصل. عادةً ما تزود أطعمتنا أجسامنا بكمية كافية من فيتامين د. يساعد ضوء الأشعة فوق البنفسجية الذي نحصل عليه من أشعة الشمس أجسامنا على إنتاج فيتامين د. يمكن أن يتسبب الطقس البارد في وجود غطاء سحابة أثقل ورغبة في البقاء في الداخل.

لتعزيز استهلاكك ، يمكنك أيضًا تناول زيت السمك وحبوب فيتامين د. في الواقع ، يمكن أن توفر ملعقة صغيرة من زيت كبد سمك القد جميع احتياجاتك اليومية من فيتامين د ".

حافظ على وزن صحي

من المحتمل أن تعاني من المزيد من الألم كلما زاد الضغط على مفاصلك. ستشعر مفاصلك بألم أقل نتيجة الحفاظ على وزنك الصحي لأنها تضع ضغطًا أقل عليها.