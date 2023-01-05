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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على حقوق مراكز تجميع البلازما في مصر وفقا للقانون

البلازما
البلازما

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن حقوق مراكز تجميع البلازما، وذلك وفقا لقانون عمليات الدم وتجميع البلازما في المادتة 12 التي نصت علي انه لمركز تجميع بلازما  الدم التصرف فيما يجمعه منها إلى أي من المصانع الخاضعة لأحكام  هذا القانون، وتسفيرها، وتصديرها، وفقا للضوابط التي  تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

حقوق مراكز تجميع البلازما

 

أما المادة " ١٣ " من القانون للمصنع الخاضع لأحكام  هذا القانون التصرف في مشتقات البلازما، وذلك عن طريق البيع أو التصدير.

وله استيراد بلازما  الدم او تصديرها في أي من مراحل التصنيع قبل صيرورتها منتجا نهائيا  وذلك كله وفقا للأحكام  والقواعد والاجراءات  التي يصدر بها قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد بعد تحقيق الاكتفاء  الذاتي من مشتقات البلازما.

ونصت المادة " ١٩ " من قانون عمليات الدم وتجميع البلازما على أن يصرف  الدم أو مكوناته والبلازما  بغرض علاجى  بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.


والمادة 20 يصدر  وزير العدل، بالاتفاق  مع كل من وزير الصحة ووزير التعليم العالي ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية كل فيما يخصه، قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الاشراف  والرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.

التعليم العالي وزير التعليم وزير الصحة المستشفيات وزير التعليم العالي

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