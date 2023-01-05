روان بن حسين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

شاركت المطربة الكويتية روان بن حسين جمهورها ومتابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وبدت روان بفستان ساحر مكشوف الصدر مما أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق، ومن الناحية الجمالية اعتمدت شعر بسيطة؛ علي شكل كعكة من الخلف، وقسمت قصتها من الأمام إلى نصفين، بشكل مرتب وناعم.



وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخراً فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتها الرسمية في اليوتيوب.



وحققت أغنية اختاري 2,6 مليون مشاهدة بعد أقل من 3 شهور على إطلاق كليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج دان حداد ولاقت الأغنية استحساناً لدى متابعيها ومحبيها.



ويضاف هذا النجاح إلى سلسلة نجاحات حققتها روان مؤخراً في مجالي الغناء والتمثيل فاستطاعت أن تثبت نفسها وموهبتها وتمكنها في كل المجالات التي خاضتها.