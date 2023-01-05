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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جمال واناقة.. ندي بسيوني تخطف قلوب متابعيها بإطلالة ساحرة

ندى بسيوني
ندى بسيوني

شاركت الفنانة ندى بسيوني متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة جديدة لها.


وظهرت ندي بسيوني في الضورة بإطلالة ساحرة خطفت قلوب متابعيها، وارتد توب شيفون باللون اللبني وتركت شعرها منسدلًا علي اكتافها.


أحدث أعمال الفنانة ندي بسيوني


انضمت الفنانة ندى بسيوني إلى أسرة مسلسل "أعمل إيه" للنجمة صابرين وخالد الصاوى والمكون من 45 حلقة، والمقرر عرضه قبل نهاية العام الجارى، وتدور أحداثه في إطار جتماعى ويناقش العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة.


مسلسل "أعمل إيه" تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى ويشارك في بطولته سهير المرشدى، ندى بسيوني، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، نهال عنبر صبرى عبد المنعم، مفيد عاشور، أيمن عزب، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين.

 

IMG_٢٠٢٣٠١٠٤_٢٢٠١٠٨
IMG_٢٠٢٣٠١٠٤_٢٢٠١٠٨
جمال واناقة ندى بسيونى إطلالة ساحرة تخطف قلوب متابعيها مسلسل أعمل إيه

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