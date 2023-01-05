جمال واناقة.. ندي بسيوني تخطف قلوب متابعيها بإطلالة ساحرة

شاركت الفنانة ندى بسيوني متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة جديدة لها.



وظهرت ندي بسيوني في الضورة بإطلالة ساحرة خطفت قلوب متابعيها، وارتد توب شيفون باللون اللبني وتركت شعرها منسدلًا علي اكتافها.



أحدث أعمال الفنانة ندي بسيوني



انضمت الفنانة ندى بسيوني إلى أسرة مسلسل "أعمل إيه" للنجمة صابرين وخالد الصاوى والمكون من 45 حلقة، والمقرر عرضه قبل نهاية العام الجارى، وتدور أحداثه في إطار جتماعى ويناقش العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة.



مسلسل "أعمل إيه" تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى ويشارك في بطولته سهير المرشدى، ندى بسيوني، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، نهال عنبر صبرى عبد المنعم، مفيد عاشور، أيمن عزب، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين.