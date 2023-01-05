كايلي جينر تبرز أنوثتها بمكياج غيّر ملامحها.. صور

نشرت كايلي جينر نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بإطلالة جذابة.



وتألقت شقيقة كيم كاردشيان، مرتديه فستان مكشوف باللون الاسود الذي يبرز جمالها ورشاقتها، واعتمدت في المكياج على الالوان الترابية الصاخبة، لتكسف عن جمالها واناقتها،واختارت، أن تترك شعرها الأسود مرفوع لاعلي، بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.







كانت عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، كشفت عن نبأ ولادة طفلها الثاني من ترافس سكوت.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن "جينر" البالغة من العمر 24 عامًا، وضعت طفلًا ذكرًا، حيث إنها وضعت قلبا أزرق مع "بوست" للإعلان عن ولادة الطفل على موقع “إنستجرام”، ولكنها لم تكشف عن اسم المولود.

وفى شهر سبتمبر الماضي، أعلنت كايلي جينر عبر “إنستجرام” أنها حامل بطفلها الثاني، بعدما أنجبت ابنة من صديقها مطرب الراب الأمريكى ترافيس سكوت، والذى كان يؤدى فى مهرجان أستروورلد الموسيقى فى هيوستن فى 5 نوفمبر الماضى، عندما تسبب تدافع المعجبين فى مقتل 10 أشخاص.